Чайник як новий без оцту й хімії: ефективний спосіб почистити прилад від накипу

Чищення чайника від накипу часто відкладають на потім через брак часу, хоча позбутися вапняного нальоту можна майже без зусиль.

Електрочайник. Фото з відкритих джерел

Способом швидко повернути кухонному приладу чистий вигляд поділилося видання Express. Замість агресивних побутових засобів чи оцту з його їдким запахом вона використала звичайну харчову лимонну кислоту. Це натуральний і абсолютно нетоксичний продукт, який розщеплює тверді мінеральні відкладення.

Схема очищення дуже проста:

Налийте в чайник воду приблизно до половини та закип'ятіть її. Додайте у гарячу воду дві-три чайні ложки лимонної кислоти — засіб одразу почне пінитися. Залиште розчин на 15-20 хвилин (якщо шари нальоту товсті, можна потримати довше). Злийте рідину, ретельно промийте чайник водою та закип'ятіть у ньому порцію чистої води, щоб остаточно прибрати кислуватий присмак.

Окрім того, що лимонна кислота повертає приладу вигляд нового, регулярне чищення має ще й практичну користь: чистий нагрівальний елемент споживає менше електроенергії та не псує смак чаю чи кави.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що видалити жир та іржу з посуду складно. Однак є ефективний та простий спосіб повернути блиск каструлям та сковорідкам, не використовуючи дорогі засоби. Для цього знадобиться сіль, лимон, сода та оцет.

Лимонний сік містить лимонну кислоту, яка після нанесення на іржу перетворює тверді оксиди заліза на розчинні форми, що легко видаляються. Крупна сіль діє як абразив, а її маленькі гострі краї піднімають найбільш пригорілий жир, що потім дозволяє лимонному соку розчиняти сполуки.



