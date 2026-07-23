Чайник как новый без уксуса и химии: эффективный способ очистить прибор от накипи

Чистку чайника от накипи часто откладывают на потом из-за нехватки времени, хотя избавиться от известкового налета можно почти без труда.

Электрочайник. Фото из открытых источников

Способом быстро вернуть кухонному прибору чистый вид поделилось издание Express. Вместо агрессивных бытовых средств или уксуса с его едким запахом она использовала обычную пищевую лимонную кислоту. Это натуральный и совершенно нетоксичный продукт, который расщепляет жесткие минеральные отложения.

Схема очистки очень проста:

Налейте в чайник воду до половины и вскипятите ее. Добавьте в горячую воду две-три чайные ложки лимонной кислоты – средство сразу начнет пениться. Оставьте раствор на 15-20 минут (если слои налета толстые, можно подержать подольше). Слейте жидкость, тщательно промойте чайник водой и вскипятите в нем порцию чистой воды, чтобы окончательно убрать кисловатый привкус.

Кроме того, что лимонная кислота возвращает прибору новый вид, регулярная чистка имеет еще и практическую пользу: чистый нагревательный элемент потребляет меньше электроэнергии и не портит вкус чая или кофе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что удалить жир и ржавчину из посуды сложно. Однако эффективный и простой способ вернуть блеск кастрюлям и сковородкам, не используя дорогие средства. Для этого понадобится соль, лимон, сода и уксус.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая после нанесения на ржавчину превращает твердые оксиды железа в легко удаляемые растворимые формы. Крупная соль действует как абразив, а ее маленькие острые края приподнимают наиболее пригорелый жир, позволяющий затем лимонному соку растворять соединения.



