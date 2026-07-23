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Чайник как новый без уксуса и химии: эффективный способ очистить прибор от накипи

Простой и безопасный способ чистки чайника от накипи с помощью лимонной кислоты без едкого запаха уксуса

23 июля 2026, 21:32
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Сергій Кречмаровський

Чистку чайника от накипи часто откладывают на потом из-за нехватки времени, хотя избавиться от известкового налета можно почти без труда.

Чайник как новый без уксуса и химии: эффективный способ очистить прибор от накипи

Электрочайник. Фото из открытых источников

Способом быстро вернуть кухонному прибору чистый вид поделилось издание Express. Вместо агрессивных бытовых средств или уксуса с его едким запахом она использовала обычную пищевую лимонную кислоту. Это натуральный и совершенно нетоксичный продукт, который расщепляет жесткие минеральные отложения.

Схема очистки очень проста:

  1. Налейте в чайник воду до половины и вскипятите ее.

  2. Добавьте в горячую воду две-три чайные ложки лимонной кислоты – средство сразу начнет пениться.

  3. Оставьте раствор на 15-20 минут (если слои налета толстые, можно подержать подольше).

  4. Слейте жидкость, тщательно промойте чайник водой и вскипятите в нем порцию чистой воды, чтобы окончательно убрать кисловатый привкус.

Кроме того, что лимонная кислота возвращает прибору новый вид, регулярная чистка имеет еще и практическую пользу: чистый нагревательный элемент потребляет меньше электроэнергии и не портит вкус чая или кофе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что удалить жир и ржавчину из посуды сложно. Однако эффективный и простой способ вернуть блеск кастрюлям и сковородкам, не используя дорогие средства. Для этого понадобится соль, лимон, сода и уксус.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая после нанесения на ржавчину превращает твердые оксиды железа в легко удаляемые растворимые формы. Крупная соль действует как абразив, а ее маленькие острые края приподнимают наиболее пригорелый жир, позволяющий затем лимонному соку растворять соединения.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2229132/how-to-remove-limescale-from-kettle-hack
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