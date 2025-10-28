logo_ukra

Більшість пере рушники та постільну білизну неправильно: названо головну помилку
commentss НОВИНИ Всі новини

Більшість пере рушники та постільну білизну неправильно: названо головну помилку

Названо режим прання, який потрібно використовувати для прання постільної білизни та рушників

28 жовтня 2025, 21:03
Автор:
Кречмаровская Наталия

Зменшення використання електроенергії є актуальним в Україні. Тому багато людей може використовувати швидкі режимі прання за низької температури. І хоча застосування таких режимів прання зробить речі чистішими, деякі з них потрібно прати за більшої температури. 

Більшість пере рушники та постільну білизну неправильно: названо головну помилку

Прання. Ілюстративне фото

Йдеться про рушники та постільну білизну. Ці предмети домашнього вжитку мають тривалий прямий контакт зі шкірою та рідинами організму, створюючи ідеальне середовище для накопичення бактерій, пилових кліщів, поту та відмерлих клітин шкіри, пише видання Express. 

Прання у прохолодній воді можуть зробити речі чистішими, однак 30 градусна температура ат короткий цикл прання не здатні належним чином знищити бактерії, пилових кліщів та їхні яйця.

Експерти, як пише видання, радять прати постільну білизну та рушники при температурі 60 градусів протягом тривалого часу, тобто понад дві години. Це допоможе належним чином видалити піт, лупу, бактерії, алергени, а також розщепити жири, знищити мікроби.

До того ж щоб впевнитись у чистоті постільної білизни та рушників експерти радять час від часу додавати дезінфікуючу добавку для прання або ополіскувач з білим оцтом. Це допоможе нейтралізувати запахи та знищити стійкі бактерії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після прання колись пухнасті рушники стають жорсткими та колючими. Повернути м'якість можна лише за одне прання. І секрет не у використанні пом'якшувача — допоможе дешевий засіб, який є майже на кожній кухні. Повернути колишню м'якість рушникам та усунути неприємний запах допоможуть кристали соди.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/property/2126093/correct-temperature-washing-bed-sheets
