Більшість пере рушники та постільну білизну неправильно: названо головну помилку

Зменшення використання електроенергії є актуальним в Україні. Тому багато людей може використовувати швидкі режимі прання за низької температури. І хоча застосування таких режимів прання зробить речі чистішими, деякі з них потрібно прати за більшої температури.

Прання. Ілюстративне фото

Йдеться про рушники та постільну білизну. Ці предмети домашнього вжитку мають тривалий прямий контакт зі шкірою та рідинами організму, створюючи ідеальне середовище для накопичення бактерій, пилових кліщів, поту та відмерлих клітин шкіри, пише видання Express.

Прання у прохолодній воді можуть зробити речі чистішими, однак 30 градусна температура ат короткий цикл прання не здатні належним чином знищити бактерії, пилових кліщів та їхні яйця.

Експерти, як пише видання, радять прати постільну білизну та рушники при температурі 60 градусів протягом тривалого часу, тобто понад дві години. Це допоможе належним чином видалити піт, лупу, бактерії, алергени, а також розщепити жири, знищити мікроби.

До того ж щоб впевнитись у чистоті постільної білизни та рушників експерти радять час від часу додавати дезінфікуючу добавку для прання або ополіскувач з білим оцтом. Це допоможе нейтралізувати запахи та знищити стійкі бактерії.

