Большинство стирает полотенца и постельное белье неправильно: названа главная ошибка

Уменьшение использования электроэнергии актуально в Украине. Поэтому многие люди могут использовать быстрый режим стирки при низкой температуре. И хотя применение таких режимов стирки сделает вещи чище, некоторые из них нужно стирать при большей температуре.

Речь идет о полотенцах и постельном белье. Эти предметы домашнего обихода имеют длительный прямой контакт с кожей и жидкостями организма, создавая идеальную среду для накопления бактерий, пылевых клещей, пота и отмерших клеток кожи, пишет издание Express.

Стирка в прохладной воде может сделать вещи чище, однако 30 градусная температура и короткий цикл стирки не способны должным образом уничтожить бактерии, пылевых клещей и их яйца.

Эксперты, как пишет издание, советуют стирать постельное белье и полотенца при температуре 60 градусов в течение длительного времени, то есть более двух часов. Это поможет должным образом удалить пот, перхоть, бактерии, аллергены, а также расщепить жиры, уничтожить микробы.

К тому же, чтобы убедиться в чистоте постельного белья и полотенец, эксперты советуют время от времени добавлять дезинфицирующую добавку для стирки или ополаскиватель с белым уксусом. Это поможет нейтрализовать запахи и уничтожить стойкие бактерии.

