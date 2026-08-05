Yellow Submarine святкує день народження: як дитяча казка The Beatles стала світовим хітом

Саме в цей день, 5 серпня 1966 року, у Великій Британії вийшла одна з найвідоміших та найвеселіших пісень в історії музики — легендарна Yellow Submarine гурту The Beatles! Вона з'явилася на платівці разом із хітом Eleanor Rigby та в альбомі Revolver, одразу підірвавши світові чарти. Сьогодні її мотив знає практично кожен на цій планеті. Але чи знали ви, з чого насправді починалася ця легенда?

Інсталяція Yellow Submarine в аеропорту Ліверпуля імені Джона Леннона. Фото: Wikimedia Commons / Rept0n1x (CC BY-SA 2.0)

Історія створення пісні взагалі схожа на затишну казку.

Пол Маккартні вигадав мелодію увечері в ліжку, коли вже майже засинав. Йому захотілося створити щось дуже просте та безтурботне. Маккартні одразу вирішив, що головну партію має заспівати барабанщик Рінго Старр. Його теплий, душевний голос ідеально пасував до такого настрою, та й хлопці завжди намагалися давати Рінго окрему вокальну роль у кожному альбомі.

Але найцікавіше відбувалося під час запису на легендарній студії Abbey Road! Музиканти вирішили перетворити процес на справжнє свято з експериментами. Щоб передати атмосферу підводного човна, гурт та їхні друзі тягали в студію все підряд: калатали в корабельні дзвони, гриміли ланцюгами в баках, свистіли та робили бульки через соломинки у склянках з водою. А Джон Леннон навіть кричав у мікрофон через рупор, створюючи вигуки, схожі на команди капітана!

Сьогодні Yellow Submarine — це не просто експериментальний трек, а справжній культурний феномен 1960-х років, який виростив кілька поколінь і досі викликає щиру посмішку.

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