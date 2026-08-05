Yellow Submarine отмечает день рождения: как детская сказка The Beatles стала мировой легендой

Именно в этот день, 5 августа 1966 года, в Великобритании вышла одна из самых известных и весёлых песен в истории музыки — легендарная Yellow Submarine группы The Beatles! Она появилась на пластинке вместе с хитом Eleanor Rigby и в альбоме Revolver, сразу взорвав мировые чарты. Сегодня её мотив знает практически каждый на этой планете. Но вы знали, с чего на самом деле начиналась эта легенда?

Инсталляция Yellow Submarine в аэропорту Ливерпуля имени Джона Леннона. Фото: Wikimedia Commons / Rept0n1x (CC BY-SA 2.0)

История создания песни вообще похожа на уютную сказку.

Пол Маккартни придумал мелодию вечером в постели, когда уже почти засыпал. Ему захотелось создать что-то очень простое и беззаботное. Маккартни сразу решил, что главную партию должен спеть барабанщик Ринго Старр. Его тёплый, душевный голос идеально подходил к такому настроению, и ребята всегда пытались давать Ринго отдельную вокальную роль в каждом альбоме.

Но самое интересное происходило при записи на легендарной студии Abbey Road! Музыканты решили превратить процесс в настоящий праздник с экспериментами. Чтобы передать атмосферу подлодки, группа и их друзья таскали в студию всё подряд: колотили в корабельные колокола, гремели цепями в баках, свистели и делали пузыри через соломинки в стаканах с водой. А Джон Леннон даже кричал в микрофон через рупор, имитируя команды капитана!

Сегодня Yellow Submarine — это не просто экспериментальный трек, а настоящий культурный феномен 1960-х годов, вырастивший несколько поколений и до сих пор вызывающий искреннюю улыбку.

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