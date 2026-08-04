logo_ukra

BTC/USD

63529

ETH/USD

1856.02

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали Сиквел "Барбі" під загрозою: Warner Bros. може втратити права на фільм через грошовий скандал
commentss НОВИНИ Всі новини

Сиквел "Барбі" під загрозою: Warner Bros. може втратити права на фільм через грошовий скандал

Гонорарні розбіжності та жорсткі умови творців. Розповідаємо, чому рожевий всесвіт опинився на межі грандіозного глухого кута

4 серпня 2026, 12:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Здавалося б, після касового тріумфу та понад мільярда доларів у світовому прокаті зелене світло для "Барбі 2" було лише питанням часу. Проте рожева казка кіностудії Warner Bros. несподівано зіткнулася з жорсткою реальністю. Продовження найгучнішого фільму останніх років опинилося під великим питанням, а сама студія ризикує взагалі втратити права на екранізацію!

Сиквел "Барбі" під загрозою: Warner Bros. може втратити права на фільм через грошовий скандал

Продовження фільму "Барбі" опинилося під загрозою через конфлікт щодо прав. Ілюстративне фото: Julee Juu. Unsplash

Уся справа, як це часто буває в Голлівуді, у грошах та творчій незалежності. За кулісами кіноіндустрії розгорівся справжній конфлікт через вимоги ключових творців першої частини, включаючи продюсерів та зірковий акторський склад.

Головні камені спотикання, які поставили сиквел на паузу:

  • Апетити щодо гонорарів: після феноменального успіху першої стрічки гонорарні запити команди зросли у кілька разів. Студія виявилася не готовою до нових виплат та відсотків від касових зборів.

  • Жорсткі умови контракту: термін ексклюзивних прав Warner Bros. на використання бренду добігає кінця. Якщо студія не запустить у виробництво новий фільм у чітко визначені терміни, права повернуться до компанії Mattel або підуть на відкритий аукціон до конкурентів.

  • Творчий глухий кут: режисерка Ґрета Ґервіґ та Марго Роббі неодноразово натякали, що повертатися до проєкту варто лише за наявності геніальної ідеї, а не заради банального штампування франшизи.


Зараз боси Warner Bros. гарячково шукають компроміс, адже втрата такої прибуткової франшизи стане для студії колосальним репутаційним та фінансовим ударом.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як Сінтаро Кацу за 30 років в одній ролі став легендою японського кіно.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини