Сиквел "Барбі" під загрозою: Warner Bros. може втратити права на фільм через грошовий скандал

Здавалося б, після касового тріумфу та понад мільярда доларів у світовому прокаті зелене світло для "Барбі 2" було лише питанням часу. Проте рожева казка кіностудії Warner Bros. несподівано зіткнулася з жорсткою реальністю. Продовження найгучнішого фільму останніх років опинилося під великим питанням, а сама студія ризикує взагалі втратити права на екранізацію!

Продовження фільму "Барбі" опинилося під загрозою через конфлікт щодо прав. Ілюстративне фото: Julee Juu. Unsplash

Уся справа, як це часто буває в Голлівуді, у грошах та творчій незалежності. За кулісами кіноіндустрії розгорівся справжній конфлікт через вимоги ключових творців першої частини, включаючи продюсерів та зірковий акторський склад.

Головні камені спотикання, які поставили сиквел на паузу:

Апетити щодо гонорарів: після феноменального успіху першої стрічки гонорарні запити команди зросли у кілька разів. Студія виявилася не готовою до нових виплат та відсотків від касових зборів.

Жорсткі умови контракту: термін ексклюзивних прав Warner Bros. на використання бренду добігає кінця. Якщо студія не запустить у виробництво новий фільм у чітко визначені терміни, права повернуться до компанії Mattel або підуть на відкритий аукціон до конкурентів.

Творчий глухий кут: режисерка Ґрета Ґервіґ та Марго Роббі неодноразово натякали, що повертатися до проєкту варто лише за наявності геніальної ідеї, а не заради банального штампування франшизи.





Зараз боси Warner Bros. гарячково шукають компроміс, адже втрата такої прибуткової франшизи стане для студії колосальним репутаційним та фінансовим ударом.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як Сінтаро Кацу за 30 років в одній ролі став легендою японського кіно.



