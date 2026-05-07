Первые кадры номера Украины на Евровидении-2026: каким будет выступление LELÉKA (ФОТО)
НОВОСТИ

Первые кадры номера Украины на Евровидении-2026: каким будет выступление LELÉKA (ФОТО)

Украина показала первые кадры выступления LELÉKA на Евровидении-2026

7 мая 2026, 07:25
Украина начала подготовку к Евровидению-2026 с первой репетиции, после которой появились официальные фото сценического номера певицы LELÉKA (Виктории Лелеки). Кадры впервые открыли визуальную концепцию выступления, которое раньше описывали только в общем.

LELÉKA. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson / EBU

Фото выступления украинской певицы демонстрируют сочетание сдержанного сценического оформления и глубокой символики. Сцену заливают теплые красно-оранжевые оттенки, а за певицей LELÉKA разворачиваются полупрозрачные ткани, формирующие силуэты, похожие на крылья.

LELÉKA на Евровидении-2026. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson/EBU

В остальной части номера атмосфера меняется: холодный синий свет, узкие лучи прожекторов и концентрация внимания только на артистке. В выступлении также появляется бандурист Ярослав Джусь, придающий украинскому звучанию и неожиданному сценическому акценту.

LELÉKA на Евровидении-2026. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson/EBU

Особое внимание привлекает сценический костюм. Артистка выступает в белом наряде с движущимися вместе с ней лентами, создавая эффект "живой" ткани. Черные детали придают контрасту, а сам образ напоминает стилизованный силуэт птицы.

Костюм LELÉKA для Евровидения. Фото: Общественное

Над костюмом работала дизайнер Лилия Литковская вместе с командой стилистов. По замыслу авторов, наряды должны передавать идею внутренней свободы и силы, а каждый элемент выступления является частью единой эмоциональной истории.

LELÉKA на Евровидении-2026. Фото: instagram / eurovision

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вопросе исключения Украины из "Евровидения". Директор конкурса Мартин Грин сделал заявление.

Также "Комментарии" писали о том, какое место займет Украина на "Евровидении-2026". Прогноз букмекеров перед конкурсом.



