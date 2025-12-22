Альтернативна кінцівка фільму "Сам удома" шокувала фанатів (ВІДЕО)

Альтернативна версія фіналу культового різдвяного фільму "Сам удома" здивувала глядачів і спричинила хвилю обговорень у соцмережах. Йдеться про скетч у програмі Saturday Night Live, де роль Кевіна Маккаллістера виконала Аріана Гранде. Замість теплої сімейної розв’язки автори шоу запропонували похмурий і провокативний сценарій.

Альтернативна кінцівка фільму "Сам удома" шокувала фанатів

В оригінальному фільмі "Сам удома" 1990 року маленького Кевіна, якого зіграв Маколей Калкін, випадково залишають удома під час різдвяних канікул. Хлопчик кмітливо захищає дім від "Мокрих бандитів" та використовує різноманітні пастки по всьому будинку. У кінці сім’я щасливо возз’єднується, а поліція затримує злодіїв.

Кадр з версії "Сам удома" від Saturday Night Live

Однак альтернативна версія фільму "Сам удома" від Saturday Night Live радикально переосмислює цю історію. Родина Кевіна, якого зіграла Аріана Гранде, раніше повертається додому та починає потрапляти у його пастки. Крім того, це закінчується для них обезголовленням, втратою кінцівок та іншими жахливими наслідками.

Цей різкий контраст викликав хвилю критики в інтернеті, зокрема таку альтернативну кінцівку фільму "Сам удома" назвали "жахливою", "божевільною" та "тривожною".

"Що я щойно дивився? Ця хрінь була божевільною. Я збираюся подати колективний позов", — пише один користувач.

"Америка в біді! Це жахливо! Яка хвора (морально розбещена) людина знаходить гумор у цій сценці?", — додала інша.

"Це несподівано, травма на весь день", — вказав третій.

Однак деякі користувачі позитивно відгукнулися. Вони вказали на сатиричний експеримент і спробу показати, наскільки небезпечними виглядали б пастки Кевіна в реальному житті.

