Монгольская версия "Jingle Bells" взорвала интернет: ее называют лучшей рождественской песней года (ВИДЕО)



















Рождественская классика, которую многие слышали сотни раз, неожиданно обрела новую жизнь. Монгольская версия "Jingle Bells" в исполнении нидерландского диджея с турецкими корнями Уммета Озджана стремительно стала вирусной и за 4 дня собрала более миллиона просмотров на YouTube.

Фрагмент из видео Mongolian Jingle Bells

Монголия может быть далеко не первым местом, которое вы могли бы ассоциировать с Рождеством, но в этом году это может измениться благодаря новой версии песни "Jingle Bells" от Уммета Оздана.

Секрет успеха новой композиции в неожиданном сочетании. Озджан объединил 150-летнюю рождественскую песню с характерным монгольским горловым пением и современным техно-битом. В композиции "Mongolian Jingle Bells" почти полностью отказались от оригинального текста и повторяется несколько переработанный момент со словами "колокольчики, колокольчики, звенят всю дорогу, ой как весело кататься на монгольских санках...".

Первоначально Оздан опубликовал краткий вариант песни монгольского Jingle Bells на Spotify. Однако реакция интернета была столь бурной, что музыканта буквально заставили выпустить полную версию.

" Привет всем! Сначала я сделал это просто для развлечения, но после бешеного количества запросов на полную версию, я не мог это проигнорировать. Итак, вот оно! Наслаждайтесь! И веселого Рождества! ", — рассказал Уммет Озджан.

Фрагмент из видео Mongolian Jingle Bells

Пользователи в комментариях называют монгольскую песню Jingle Bells "лучшей версией за все время" или указывают, что это "лучшая рождественская песня 2025 года". Кроме того, официальный аккаунт "Санта Клауса" в Instagram поделился треком и написал, что "Эльфы сейчас под это танцуют в мастерской. Мне постоянно приходится напоминать им, чтобы они перестали танцевать и закончили последние заказы на подарки!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что альтернативная концовка фильма "Один дома" шокировала фанатов.

Также "Комментарии" писали о том, почему мы празднуем Рождество 25 декабря.