Запас для виживання: який алкоголь може стати в пригоді в екстреній ситуації

Під час підготовки до тривалих перебоїв із постачанням та інших надзвичайних ситуацій алкоголь зазвичай не входить до списку предметів першої необхідності. Однак деякі міцні напої можуть виявитися практичним доповненням до запасів завдяки тривалому терміну зберігання та кільком можливим застосуванням.

Запас для виживання / Фото: ШІ

Які напої підходять для тривалого зберігання

У першу чергу йдеться про горілку, віскі, ром, джин, текілу та інші дистильовані напої міцністю близько 40% і вище. У закритій пляшці вони здатні зберігатися дуже довго при дотриманні простих умов: алкоголь слід тримати в прохолодному темному місці, якомога далі від сонячного світла та різких перепадів температури.

Горілка та інші міцні нейтральні напої особливо зручні завдяки відсутності яскраво вираженого смаку. Їх можна використовувати для приготування настоянок та екстрактів, а міцний спирт у певних концентраціях також застосовується для обробки поверхонь та предметів. При цьому звичайні алкогольні напої не слід вважати повноцінною заміною медичним антисептикам.

Навіщо алкоголь може знадобитися в екстреній ситуації

Пляшка алкоголю має ще одну потенційну цінність в умовах дефіциту: можливість обміну на інші необхідні речі. Тому в матеріалах про підготовку до надзвичайних ситуацій міцні напої іноді розглядають не тільки як продукт для вживання, а й як ресурс із тривалим терміном зберігання.

А ось пиво та відкрите вино для довгострокового запасу підходять значно гірше. Вони швидше втрачають свої властивості, тому потребують регулярного поновлення запасів.

При цьому алкоголь не замінить воду, продукти, ліки та засоби першої необхідності. У повноцінному наборі для надзвичайної ситуації він може бути лише додатковим ресурсом.

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