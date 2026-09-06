Запас для выживания: какой алкоголь может пригодиться в экстренной ситуации

При подготовке к длительным перебоям с поставками и другим чрезвычайным ситуациям алкоголь обычно не входит в список предметов первой необходимости. Однако некоторые крепкие напитки могут оказаться практичным дополнением к запасам благодаря длительному сроку хранения и нескольким возможным применениям.

Запас для выживания / Фото: ИИ

Какие напитки подходят для длительного хранения

В первую очередь речь идёт о водке, виски, роме, джине, текиле и других дистиллированных напитках крепостью около 40% и выше. В закрытой бутылке они способны храниться очень долго при соблюдении простых условий: алкоголь следует держать в прохладном тёмном месте, вдали от солнечного света и резких перепадов температуры.

Водка и другие нейтральные крепкие напитки особенно удобны благодаря отсутствию ярко выраженного вкуса. Их можно использовать для приготовления настоек и экстрактов, а крепкий спирт в определённых концентрациях также применяется для обработки поверхностей и предметов. При этом обычные алкогольные напитки не следует считать полноценной заменой медицинским антисептикам.

Зачем алкоголь может понадобиться в экстренной ситуации

Есть у бутылки алкоголя и ещё одна потенциальная ценность в условиях дефицита: возможность обмена на другие необходимые вещи. Поэтому в материалах о подготовке к чрезвычайным ситуациям крепкие напитки иногда рассматривают не только как продукт для употребления, но и как ресурс длительного хранения.

А вот пиво и открытое вино для долгосрочного запаса подходят значительно хуже. Они быстрее теряют свои свойства, поэтому требуют регулярного обновления запасов.

При этом алкоголь не заменит воду, продукты, лекарства и средства первой необходимости. В полноценном наборе для чрезвычайной ситуации он может быть лишь дополнительным ресурсом.

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