Тараканы больше не вернутся: что сделать дома, чтобы избавиться от вредителей

Даже чистая квартира не застрахована от тараканов. Насекомых привлекают прежде всего еда, вода и места для укрытия, поэтому бороться с ними нужно комплексно.

Таракан. Фото: Erik_Karits / Источник: Pixabay

План действий

Уберите еду и воду. Не оставляйте на ночь грязную посуду и корм для домашних животных. Крошки и пролитые жидкости убирайте сразу, продукты храните в закрытых контейнерах. Проверьте краны и трубы: протечки и скопления воды создают подходящие условия для тараканов.

Наведите порядок. Уберите картонные коробки, старые бумаги и ненужные вещи, где насекомые могут прятаться. Долгое хранение лучше организовать в пластиковых контейнерах. Регулярно пылесосьте полы, диваны, кресла и другие места, где принимают пищу.

Перекройте пути проникновения. Осмотрите щели возле окон, дверей, труб и канализационных коммуникаций. Отверстия и трещины заделайте герметиком, а повреждённые уплотнители и сетки замените.

Проверьте всё, что приносите домой. Осматривайте коробки, пакеты, мебель с рук, дрова, рюкзаки и одежду. Тараканы и их яйца могут попасть в дом вместе с такими предметами. Особенно внимательно стоит проверять картон.

Определите места скопления. Если тараканы уже появились, поставьте липкие ловушки возле раковины, плиты, холодильника, шкафов и плинтусов. Они помогут понять, где насекомых больше всего.

Используйте приманки. В местах активности можно разместить специальные гелевые приманки или закрытые станции с инсектицидом. Средства нужно держать вдали от детей и домашних животных и использовать строго по инструкции.

Не рассчитывайте на народные средства. Кофейная гуща, лавровый лист, эфирные масла, кондиционер для белья и ультразвуковые отпугиватели не имеют убедительных доказательств эффективности против тараканов. Постоянно держать свет включённым тоже бессмысленно: насекомые способны адаптироваться.

Если проблема сохраняется — вызывайте специалистов. При многочисленных тараканах, появлении насекомых днём или отсутствии результата после самостоятельной борьбы лучше обратиться в службу дезинсекции. Перед выбором компании стоит сравнить несколько предложений.

Главный принцип прост: недостаточно уничтожить одного таракана. Нужно одновременно убрать источники пищи и воды, лишить насекомых укрытий и перекрыть пути проникновения в дом.

Напомним, ранее портал “Комментарии” писал о том, что нельзя пылесосить дома: 10 вещей, которые могут испортить технику.