logo_ukra

BTC/USD

78804

ETH/USD

2428.19

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля лайфхаки Запах у холодильнику зникне: 7 простих способів позбутися його
commentss НОВИНИ Всі новини

Запах у холодильнику зникне: 7 простих способів позбутися його

Навіть у чистому холодильнику може з'явитися неприємний запах: дізнайтеся, як швидко його усунути за допомогою простих засобів і коли звичайного прибирання може бути недостатньо.

3 вересня 2026, 16:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Навіть у чистому холодильнику може з'явитися стійкий неприємний запах. Його джерелом можуть стати зіпсовані продукти, пролиті рідини, пліснява або страви з сильним ароматом. Щоб розв'язати проблему, спочатку потрібно усунути джерело запаху, а потім очистити та провітрити техніку.

Запах у холодильнику зникне: 7 простих способів позбутися його

Холодильник із відкритими дверцятами. Автор: difisher. Джерело: Pixabay.

  • Харчова сода. Один із найпростіших способів — поставити на полицю відкриту місткість із харчовою содою. Спеціалісти також рекомендують використовувати розчин соди та води для миття внутрішніх поверхонь холодильника, зокрема полиць, стінок, дверцят і ущільнювачів.

  • Активоване вугілля. Якщо запах виявився стійким, можна використовувати активоване вугілля. Його поміщають у відкриту місткість і залишають усередині холодильника. В офіційних рекомендаціях також допускається чисте деревне вугілля без рідини для розпалювання.

  • Мелена кава. Свіжомелену каву можна насипати в неглибоку відкриту місткість і поставити всередину. Водночас після процедури всередині деякий час може зберігатися кавовий аромат.

  • Ваніль. Ватний тампон можна змочити ванільним екстрактом і помістити в холодильник приблизно на 24 години.

  • Газета. За сильного запаху холодильник можна заповнити зім'ятим газетним папером і залишити на кілька днів. Після цього папір необхідно прибрати, а внутрішні поверхні знову очистити.

  • Оцет. Для очищення внутрішніх поверхонь спеціалісти рекомендують розчин із рівних частин води та оцту. Він особливо корисний, якщо причиною запаху стала пліснява. Після обробки холодильник потрібно провітрити.

  • Провітрювання. Іноді після прибирання запах зберігається просто тому, що він встиг увібратися в поверхні. У такому разі залиште холодильник відкритим для циркуляції повітря на кілька днів. Перед цим продукти необхідно прибрати, а швидкопсувну їжу не залишати за небезпечної температури.

Головне — усунути джерело. Жоден поглинач запаху не замінить повноцінного прибирання. Спочатку викиньте зіпсовані або підозрілі продукти, дістаньте полиці та контейнери й ретельно вимийте їх. Особливу увагу варто приділити ущільнювачу дверцят і місцям, куди могла потрапити рідина.

Якщо неприємний запах не зникає навіть після кількох процедур, він міг проникнути в ізоляцію холодильника. У такому разі звичайного прибирання може виявитися недостатньо і знадобиться допомога фахівця.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як позбутися тарганів у домашніх умовах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини