Запах у холодильнику зникне: 7 простих способів позбутися його

Навіть у чистому холодильнику може з'явитися стійкий неприємний запах. Його джерелом можуть стати зіпсовані продукти, пролиті рідини, пліснява або страви з сильним ароматом. Щоб розв'язати проблему, спочатку потрібно усунути джерело запаху, а потім очистити та провітрити техніку.

Холодильник із відкритими дверцятами. Автор: difisher. Джерело: Pixabay.

Харчова сода. Один із найпростіших способів — поставити на полицю відкриту місткість із харчовою содою. Спеціалісти також рекомендують використовувати розчин соди та води для миття внутрішніх поверхонь холодильника, зокрема полиць, стінок, дверцят і ущільнювачів.

Активоване вугілля. Якщо запах виявився стійким, можна використовувати активоване вугілля. Його поміщають у відкриту місткість і залишають усередині холодильника. В офіційних рекомендаціях також допускається чисте деревне вугілля без рідини для розпалювання.

Мелена кава. Свіжомелену каву можна насипати в неглибоку відкриту місткість і поставити всередину. Водночас після процедури всередині деякий час може зберігатися кавовий аромат.

Ваніль. Ватний тампон можна змочити ванільним екстрактом і помістити в холодильник приблизно на 24 години.

Газета. За сильного запаху холодильник можна заповнити зім'ятим газетним папером і залишити на кілька днів. Після цього папір необхідно прибрати, а внутрішні поверхні знову очистити.

Оцет. Для очищення внутрішніх поверхонь спеціалісти рекомендують розчин із рівних частин води та оцту. Він особливо корисний, якщо причиною запаху стала пліснява. Після обробки холодильник потрібно провітрити.

Провітрювання. Іноді після прибирання запах зберігається просто тому, що він встиг увібратися в поверхні. У такому разі залиште холодильник відкритим для циркуляції повітря на кілька днів. Перед цим продукти необхідно прибрати, а швидкопсувну їжу не залишати за небезпечної температури.

Головне — усунути джерело. Жоден поглинач запаху не замінить повноцінного прибирання. Спочатку викиньте зіпсовані або підозрілі продукти, дістаньте полиці та контейнери й ретельно вимийте їх. Особливу увагу варто приділити ущільнювачу дверцят і місцям, куди могла потрапити рідина.

Якщо неприємний запах не зникає навіть після кількох процедур, він міг проникнути в ізоляцію холодильника. У такому разі звичайного прибирання може виявитися недостатньо і знадобиться допомога фахівця.

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