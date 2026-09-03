Таргани більше не повернуться: що зробити вдома, щоб позбутися шкідників

Навіть чиста квартира не застрахована від тарганів. Комах приваблюють насамперед їжа, вода та місця для укриття, тому боротися з ними потрібно комплексно.

Тарган. Фото: Erik_Karits / Джерело: Pixabay

План дій

Приберіть їжу та воду. Не залишайте на ніч брудний посуд та корм для домашніх тварин. Крихти та пролиті рідини прибирайте відразу, продукти зберігайте у закритих контейнерах. Перевірте крани та труби: протікання та скупчення води створюють відповідні умови для тарганів.

Наведіть лад. Приберіть картонні коробки, старі папери та непотрібні речі, де комахи можуть ховатися. Тривале зберігання краще організувати у пластикових контейнерах. Регулярно пилососьте підлогу, дивани, крісла та інші місця, де вживають їжу.

Перекрийте шляхи проникнення. Огляньте щілини біля вікон, дверей, труб та каналізаційних комунікацій. Отвори та тріщини закладіть герметиком, а пошкоджені ущільнювачі та сітки замініть.

Перевірте все, що приносите додому. Оглядайте коробки, пакети, вживані меблі, дрова, рюкзаки та одяг. Таргани та їхні яйця можуть потрапити до будинку разом із такими предметами. Особливо уважно варто перевіряти картон.

Визначте місця скупчення. Якщо таргани вже з'явилися, поставте липкі пастки біля раковини, плити, холодильника, шаф та плінтусів. Вони допоможуть зрозуміти, де комах найбільше.

Використовуйте приманки. У місцях активності можна розмістити спеціальні гелеві приманки або закриті станції з інсектицидом. Засоби потрібно тримати подалі від дітей та домашніх тварин і використовувати суворо за інструкцією.

Не розраховуйте на народні засоби. Кавова гуща, лавровий лист, ефірні олії, кондиціонер для білизни та ультразвукові відлякувачі не мають переконливих доказів ефективності проти тарганів. Постійно тримати світло увімкненим теж безглуздо: комахи здатні адаптуватися.

Якщо проблема залишається – викликайте фахівців. У разі великої кількості тарганів, появі комах удень чи відсутності результату після самостійної боротьби краще звернутися до служби дезінсекції. Перед вибором компанії варто порівняти кілька пропозицій.

Головний принцип простий: недостатньо знищити одного таргана. Потрібно одночасно прибрати джерела їжі та води, позбавити комах укриттів та перекрити шляхи проникнення до будинку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що не можна пилососити вдома: 10 речей, які можуть зіпсувати техніку.