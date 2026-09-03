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Запах в холодильнике исчезнет: 7 простых способов избавиться от него

Даже в чистом холодильнике может появиться неприятный запах: узнайте, как быстро устранить его с помощью простых средств и когда обычной уборки может быть недостаточно.

3 сентября 2026, 16:31
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Сергій Кречмаровський

Даже в чистом холодильнике может появиться стойкий неприятный запах. Его источником становятся испорченные продукты, пролитые жидкости, плесень или блюда с сильным ароматом. Чтобы решить проблему, сначала нужно убрать источник запаха, а затем очистить и проветрить технику.

Запах в холодильнике исчезнет: 7 простых способов избавиться от него

Холодильник с открытой дверью. Автор: difisher. Источник: Pixabay.

  • Пищевая сода. Один из самых простых способов — поставить на полку открытую ёмкость с пищевой содой. Специалисты также рекомендуют использовать раствор соды и воды для мытья внутренних поверхностей холодильника, включая полки, стенки, дверцу и уплотнители.

  • Активированный уголь. Если запах оказался стойким, можно использовать активированный уголь. Его помещают в открытую ёмкость и оставляют внутри холодильника. В официальных рекомендациях также допускается чистый древесный уголь без жидкости для розжига.

  • Молотый кофе. Свежемолотый кофе можно насыпать в неглубокую открытую ёмкость и поставить внутрь. При этом после процедуры внутри может некоторое время сохраняться кофейный аромат.

  • Ваниль. Ватный тампон можно смочить ванильным экстрактом и поместить в холодильник примерно на 24 часа. 

  • Газета. При сильном запахе холодильник можно заполнить скомканной газетной бумагой и оставить на несколько дней. После этого бумагу необходимо убрать, а внутренние поверхности снова очистить.

  • Уксус. Для очистки внутренних поверхностей специалисты рекомендуют раствор из равных частей воды и уксуса. Он особенно полезен, если причиной запаха стала плесень. После обработки холодильник нужно проветрить.

  • Проветривание. Иногда после уборки запах сохраняется просто потому, что он успел впитаться в поверхности. В таком случае   оставьте холодильник открытым для циркуляции воздуха на несколько дней. Перед этим продукты необходимо убрать, а скоропортящуюся еду не оставлять при небезопасной температуре.

Главное — убрать источник. Ни один поглотитель запаха не заменит полноценную уборку. Сначала выбросьте испорченные или подозрительные продукты, достаньте полки и контейнеры и тщательно вымойте их. Особое внимание стоит уделить уплотнителю дверцы и местам, куда могла попасть жидкость.

Если неприятный запах не исчезает даже после нескольких процедур, он мог проникнуть в изоляцию холодильника. В таком случае обычная уборка может оказаться недостаточной и потребуется помощь специалиста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что сделать дома, чтобы избавиться от тараканов.



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