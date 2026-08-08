logo_ukra

BTC/USD

65036

ETH/USD

1919.47

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля лайфхаки Як вижити в поїзді без кондиціонера у сильну спеку: найпростіший лайфхак
commentss НОВИНИ Всі новини

Як вижити в поїзді без кондиціонера у сильну спеку: найпростіший лайфхак

Літні подорожі часто часто перетворюються на справжнє випробування, особливо якщо вам дістався вагон без системи клімат-контролю

8 серпня 2026, 15:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спека, задуха та відсутність свіжого повітря у вагоні можуть зіпсувати враження від поїздки ще на самому початку. Але є дієві способи, які допоможуть комфортно пережити навіть найгарячішу подорож без шкоди для здоров'я.

Як вижити в поїзді без кондиціонера у сильну спеку: найпростіший лайфхак

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Портативний вентилятор на батарейках

Головна річ для літніх поїздок у поїзді, про яку багато хто забуває, це компактний портативний вентилятор на батарейках або акумуляторах. Цей невеликий гаджет не займає багато місця в сумці, але здатний створити ваш персональний оаз прохолоди.

Якщо повітря у вагоні стоїть на місці, направте потік від вентилятора на обличчя та зону декольте, щоб миттєво полегшити дихання. Краще вибирати моделі з можливістю підзарядки від павербанку або мати запасний комплект батарейок, щоб пристрій працював всю дорогу.

Вологі компреси та точки пульсу

Коли спека стає нестерпною, на допомогу прийде звичайна прохолодна вода. Візьміть із собою чисту хустку або невеликий рушник, змочіть його водою і прикладіть до потилиці, шиї, ліктів або зап'ясток.

Саме у цих місцях проходять великі кровоносні судини, тому локальне охолодження точок пульсу швидко знижує загальну температуру тіла. Також чудово працює термальна вода у вигляді спрею, якою слід періодично освіжати обличчя та руки.

Правильний питний режим

Категорично уникайте солодких газованих напоїв, кави та міцного чаю в дорозі, адже вони лише посилюють зневоднення організму та створюють зайве навантаження на серце.

Ваш найкращий вибір – це звичайна негазована вода кімнатної температури. Для кращого освіжаючого ефекту додайте в пляшку кілька скибочок лимона, огірка або листа м'яти. Пити потрібно невеликими ковтками кожні 15-20 хвилин.

Дихаючий одяг та взуття

Синтетичні тканини у задушливому поїзді суворо заборонені. Одягайте в дорогу максимально вільні речі з натуральної бавовни, мусліну або льону. Вони дозволяють шкірі дихати та не затримують вологу.

Взуття також має бути легким і відкритим. Обов'язково зніміть закриті кросівки та перевзуйтеся у зручні капці, щоб ваші стопи відпочивали та не перегрівалися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — як охолодити кімнату без кондиціонера: цей трюк зможе зробити кожен.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини