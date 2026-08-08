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Как выжить в поезде без кондиционера в сильную жару: простейший лайфхак

Летние путешествия по железной дороге часто превращаются в настоящее испытание, особенно если вам достался вагон без системы климат-контроля

8 августа 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Жара, духота и отсутствие свежего воздуха в вагоне могут испортить впечатление от поездки еще в самом начале. Но есть действенные способы, которые помогут комфортно пережить даже самое горячее путешествие без вреда для здоровья.

Как выжить в поезде без кондиционера в сильную жару: простейший лайфхак

Поезд. Фото: из открытых источников

Портативный вентилятор на батарейках

Главная вещь для летних поездок в поезде, о которой многие забывают, это компактный портативный вентилятор на батарейках или аккумуляторах. Этот небольшой гаджет не занимает много места в сумке, но способен создать ваш персональный оазис прохлады.

Если воздух в вагоне стоит на месте, направьте поток от вентилятора на лицо и зону декольте, чтобы мгновенно облегчить дыхание. Лучше выбирать модели с возможностью подзарядки от павербанка или иметь запасной комплект батареек, чтобы устройство работало всю дорогу.

Влажные компрессы и точки пульса

Когда жара становится невыносимой, на помощь придет обычная прохладная вода. Возьмите с собой чистый носовой платок или небольшое полотенце, смочите его водой и приложите к затылку, шее, локтям или запястьям.

Именно в этих местах проходят обширные кровеносные сосуды, поэтому локальное охлаждение точек пульса быстро снижает общую температуру тела. Также отлично работает термальная вода в виде спрея, которой следует периодически освежать лицо и руки.

Правильный питьевой режим

Категорически избегайте сладких газированных напитков, кофе и крепкого чая в пути, ведь они лишь усиливают обезвоживание организма и создают излишнюю нагрузку на сердце.

Ваш лучший выбор – это обычная негазированная вода комнатной температуры. Для лучшего освежающего эффекта добавьте в бутылку несколько ломтиков лимона, огурца или листа свежей мяты. Пить нужно небольшими глотками каждые 15-20 минут.

Дышащая одежда и обувь

Синтетические ткани в удушающем поезде строго воспрещены. Надевайте в дорогу максимально свободные вещи из натурального хлопка, муслина или льна. Они позволяют коже дышать и не задерживают влагу.

Обувь также должна быть легкой и открытой. Обязательно снимите закрытые кроссовки и переобуйтесь в удобные тапочки, чтобы ваши стопы отдыхали и не перегревались.

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