Как охладить комнату в жару без кондиционера: этот трюк сможет сделать каждый

Когда на улице невыносимая жара, а в квартире тяжело дышать, многие ищут способы быстрого охлаждения без использования дорогих кондиционеров. Оказывается, обычный трюк с замороженной бутылкой воды и обыденным вентилятором может принести долгожданное облегчение.

Вода. Фото: из открытых источников

Домашний охладитель домашний охладитель невероятно просто. Вам понадобится обычная пластиковая бутылка объемом 1-1,5 литра. Наполните ее водой примерно на четыре пятых от общего объема (это нужно для того, чтобы лед во время расширения не разорвал пластик) и положите в морозильную камеру.

Когда вода полностью замерзнет, извлеките бутылку и поставьте ее непосредственно перед включенным вентилятором. Воздух будет обдувать холодную поверхность и будет разносить приятную прохладу по всей комнате.

Важный нюанс: обязательно подставьте под бутылку глубокую тарелку или постелите полотенце, поскольку при таянии льда на пластике будет активно образовываться конденсат, который будет стекать вниз.

Как объясняют специалисты, лед во время таяния активно поглощает тепловую энергию из окружающей среды. Благодаря этому потоки воздуха от вентилятора становятся ощутимо холоднее. Однако следует помнить, что эффект от такого самодельного устройства исключительно локальный и длится ровно до тех пор, пока лед внутри полностью не растает.

То, насколько сильно вы почувствуете разность температур, зависит от многих факторов: размера комнаты, уровня ее нагревания, качества теплоизоляции стен и даже количества включенных электроприборов. Чем больше источников тепла в квартире, тем труднее добиться желаемой прохлады.

Именно поэтому эксперты советуют использовать метод с замороженной бутылкой как эффективное дополнение к базовым правилам борьбы с жарой:

Днем обязательно плотно закрывайте шторы или жалюзи на окнах с солнечной стороны.

Проветривайте помещение исключительно поздно вечером, ночью или ранним утром, когда температура воздуха на улице снижается.

Максимально ограничит использование бытовой техники, которая выделяет много тепла (духовые шкафы, утюги, сушильные машины для одежды).

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