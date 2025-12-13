Як ситно вечеряти під час блекауту: кілька рецептів без світла, які врятують сім’ю

Коли світло вимикають знову і знову по всій Україні, навіть просте питання "що приготувати на вечерю" стає викликом. Експерти з виживання та кулінарії радять мати під рукою продукти, які не потребують плити чи електрики, але водночас забезпечують ситну вечерю для всієї родини. За інформацією кулінарних порадників, такі страви можуть стати не лише запасним варіантом, а й улюбленою частиною вашого меню під час тривалих відключень.

Ідеї для вечері без плити: що приготувати під час відключення світла, щоб було смачно, ситно і швидко

Однією з найпростіших і найситніших ідей для вечері під час блекауту є салат із консервованих продуктів з овочами та хлібом. Для цього достатньо мати банку квасолі або кукурудзи, консервований тунець чи сардини, свіжі огірки, помідори, зелень і олію або майонез для заправки. Все змішують у великій мисці — і обід чи вечеря готові за 5–10 хвилин без жодної плити та електроприладів.

Ще один варіант — лаваш із начинкою: у тонкий хліб загортають крем-сир, консервовану рибу, корейську моркву або ковбасу, додають свіжі овочі — і отримують ситні рулети, які можна їсти руками. Такий формат страви швидкий, поживний і не вимагає ні смаження, ні варіння.

Якщо ж у вас є газовий пальник або гриль, можна підігріти воду чи прогріти овочі на відкритому вогні, наприклад, картоплю або кабачки у фользі, а також приготувати польовий суп із консервів. Такий спосіб підігріву — альтернатива плити, що дозволяє отримати теплу вечерю навіть у повній темряві.

Головний секрет — запас продуктів, що не потребують термічної обробки (консерви, сухі крупи, галети, горіхи, сухофрукти), а також ручний відкривач для консервів та ліхтарики. Це дозволить не лише пережити вечір без світла, а й годувати родину смачно і без стресу.

