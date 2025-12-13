Как сытно ужинать во время блекаута: несколько рецептов без света, которые спасут семью

Когда свет выключают снова и снова по всей Украине, даже простой вопрос "что приготовить к ужину" становится вызовом. Эксперты по выживанию и кулинарии советуют иметь под рукой продукты, не требующие плиты или электричества , но обеспечивают сытный ужин для всей семьи. По информации кулинарных советчиков, блюда могут стать не только запасным вариантом, но и любимой частью вашего меню во время длительных отключений.

Идеи для ужина без плиты: что приготовить во время отключения света, чтобы было вкусно, сытно и быстро

Одной из самых простых и сытных идей для ужина во время блекаута является салат из консервированных продуктов с овощами и хлебом . Для этого достаточно иметь банку фасоли или кукурузы, консервированный тунец или сардины, свежие огурцы, помидоры, зелень и подсолнечное масло или майонез для заправки. Все смешивают в большой миске — и обед или ужин готовы за 5–10 минут без плиты и электроприборов.

Еще один вариант – лаваш с начинкой : в тонкий хлеб заворачивают крем-сырь, консервированную рыбу, корейскую морковь или колбасу, добавляют свежие овощи – и получают сытные рулеты, которые можно есть руками. Такой формат блюда быстр, питателен и не требует ни жарки, ни варки.

Если же у вас есть газовая горелка или гриль , можно подогреть воду или прогреть овощи на открытом огне, например картофель или кабачки в фольге, а также приготовить полевой суп из консервов. Такой способ подогрева – альтернатива плите, позволяющей получить теплый ужин даже в полной темноте.

Главный секрет – запас продуктов, не требующих термической обработки (консервы, сухие крупы, галеты, орехи, сухофрукты), а также ручной открыватель для консервов и фонарики. Это позволит не только пережить вечер без света, но и кормить семью вкусно и без стресса .

