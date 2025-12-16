Як правильно зберігати цибулю та часник: будуть свіжими до літа

Зберегти цибулю та часник свіжими на кілька місяців цілком реально, якщо правильно обрати місце та спосіб зберігання.

Цибуля та часник. Фото: з відкритих джерел

Експерти застерігають: холодильник для цього не підходить. Адже через підвищену вологість ці овочі швидко втрачають пружність і починають псуватися, повідомляє видання Mirror.

Найкращі умови для зберігання — прохолодне, затемнене й добре вентильоване місце на кухні або в коморі. За таких умов цибуля та часник можуть залишатися придатними до вживання від трьох до шести місяців.

Втім, кулінарні фахівці наголошують: просто покласти овочі в кухонну шухляду — не найкраще рішення. Без доступу повітря вони можуть почати гнити. Значно ефективнішим варіантом є використання паперових пакетів з отворами, які забезпечують вентиляцію та знижують ризик псування.

Для цього знадобиться звичайний коричневий паперовий пакет, дирокол, маркер і канцелярські скріпки. Перед зберіганням варто перевірити, щоб цибуля та часник були сухими, щільними й без пошкоджень.

Пакет слід скласти навпіл і зробити отвори вздовж одного краю, після чого перевернути його й проколоти інший бік, залишаючи приблизно три сантиметри між отворами. Далі пакет наповнюють овочами не більше ніж наполовину, підписують маркером і закріплюють верх скріпками.

За такого способу зберігання цибуля та часник можуть залишатися свіжими до пів року, не втрачаючи смаку та якості.

