Більше жодних сліз: ось як потрібно правильно різати цибулю

Кожен, хто хоч раз нарізав цибулю, знає це знайоме відчуття печіння в очах, сльози та бажання якнайшвидше закінчити цю "тортуру". Але виявляється, уникнути сліз під час різання цибулі можна без спеціальних окулярів чи хитромудрих гаджетів. І рішення настільки просте, що ви здивуєтесь, чому не користувалися ним раніше.

Як різати цибулю без сліз. Фото з відкритих джерел

Чому ми плачемо від цибулі

Звичайна цибулина приховує справжню хімічну лабораторію. Коли ви починаєте її різати, клітини руйнуються, і вивільняються ферменти, які реагують зі сполуками сірки. Ця реакція утворює син-пропанетіал-S-оксид — газ, який подразнює слизову оболонку очей.

Потрапляючи в контакт із вологою, тобто зі слізною рідиною, він миттєво перетворюється на сірчану кислоту. У результаті ми відчуваємо печіння, сльозотечу і бажання якнайшвидше втекти з кухні.

Як уникнути сліз під час нарізання цибулі

Це рішення може здатися надзвичайно простим, однак воно дійсно працює. Щоб уникнути сліз покладіть цибулю в морозильну камеру на 15 хвилин перед нарізанням. Низька температура уповільнює хімічні процеси в клітинах і суттєво зменшує виділення подразнюючого газу. У результаті ферменти "засинають", і цибуля перестає "атакувати" ваші очі.

Цей метод не змінює смак овочу, але суттєво полегшує процес приготування. Тепер нарізання цибулі може стати не тортурою, а спокійною кулінарною рутиною без сліз, без печіння і без паніки.

Додаткові поради під час нарізання цибулі:

- Використовуйте гострий ніж — це зменшує пошкодження клітин

- Нарізайте цибулю під витяжкою або біля відкритого вікна, щоб газ швидше розсіювався

- Якщо ви часто готуєте, спробуйте замаринувати нарізану цибулю одразу, це не лише корисно, а й додасть стравам приємного смаку

