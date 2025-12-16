Как правильно хранить лук и чеснок: будут свежими до лета

Сохранить лук и чеснок свежими на несколько месяцев вполне реально, если правильно выбрать место и способ хранения.

Лук и чеснок. Фото: из открытых источников

Эксперты предостерегают: холодильник для этого не подходит. Ведь из-за повышенной влажности эти овощи быстро теряют упругость и начинают портиться, сообщает издание Mirror.

Лучшие условия для хранения – прохладное, затемненное и хорошо вентилируемое место на кухне или в амбаре. При таких условиях лук и чеснок могут оставаться пригодными к употреблению от трех до шести месяцев.

Впрочем, кулинарные специалисты отмечают: просто положить овощи в кухонный ящик — не самое лучшее решение. Без доступа воздуха они могут начать гнить. Более эффективным вариантом является использование бумажных пакетов с отверстиями, которые обеспечивают вентиляцию и снижают риск порчи.

Для этого понадобится обычный коричневый бумажный пакет, дырокол, маркер и канцелярские скрепки. Перед хранением следует проверить, чтобы лук и чеснок были сухими, плотными и без повреждений.

Пакет следует сложить пополам и сделать отверстия вдоль одного края, после чего перевернуть его и пронзить другую сторону, оставляя примерно три сантиметра между отверстиями. Затем пакет наполняют овощами не более чем наполовину, подписывают маркером и закрепляют верх скрепками.

При таком способе хранения лук и чеснок могут оставаться свежими до полугода, не теряя вкуса и качества.

