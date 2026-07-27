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Відмовтеся від популярного лайфхаку з прибиранням: доведеться робити дорогий ремонт

Білий оцет може зіпсувати дерев'яну підлогу: експерт пояснив, чому не варто повторювати популярний лайфхак

27 липня 2026, 16:12
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Кречмаровская Наталия

Білий оцет давно заслужив репутацію універсального помічника в прибиранні. Ним миють плитку, сантехніку, вікна та навіть підлогу. Але якщо йдеться про дерев'яне покриття, такий спосіб може принести більше шкоди, ніж користі.

Відмовтеся від популярного лайфхаку з прибиранням: доведеться робити дорогий ремонт

Прибирання. Фото з відкритих джерел

Про це попередив фахівець з обробки деревини Лукас Лар, пише видання Express. За його словами, багато людей помилково вважають, що натуральний засіб автоматично є безпечним для будь-якої поверхні. Насправді це не так.

Експерт пояснює, що білий оцет містить оцтову кислоту. Якщо регулярно мити ним дерев'яну підлогу, кислота поступово руйнує захисний шар, який оберігає деревину від вологи, подряпин і зношування. Одразу цього можна й не помітити, але з часом покриття тьмяніє, а сама підлога стає більш вразливою.

За словами Лукаса Лара, більшість людей навіть не здогадується, що під час прибирання вони очищають не дерево, а лак, масло чи віск, якими воно покрите. Саме цей шар і страждає від дії оцту.

Фахівець каже, що спроба заощадити на засобах для прибирання інколи закінчується дорогим ремонтом. Якщо захисне покриття пошкодиться, його доведеться відновлювати, а в окремих випадках — міняти всю підлогу. Такі роботи можуть коштувати у багато разів дорожче, ніж спеціальний засіб для догляду.

Натомість для щоденного прибирання він радить використовувати засоби, призначені саме для дерев'яних підлог. Вони мають нейтральний рівень pH і очищають поверхню, не пошкоджуючи її.

Ще одна порада — не заливати дерев'яну підлогу водою. Надлишок вологи також шкодить деревині: вона може деформуватися, а покриття — втратити свої властивості.

Експерт наголошує, що дерев'яна підлога служить багато років лише за умови правильного догляду. Тому дешевий лайфхак із білим оцтом може обійтися значно дорожче, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який режим прання “вбиває” пральну машину. 



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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/life/2230460/cleaning-expert-issues-red-alert
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