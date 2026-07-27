Откажитесь от популярного лайфхака с уборкой: придется делать дорогостоящий ремонт

Белый уксус давно заслужил репутацию универсального помощника в уборке. Им моют плитку, сантехнику, окна и даже пол. Но если речь идет о деревянном покрытии, такой способ может принести больше вреда, чем пользы.

Уборка. Фото из открытых источников

Об этом предупредил специалист по обработке древесины Лукас Лар, пишет издание Express. По его словам, многие люди ошибочно считают, что натуральное средство автоматически безопасно для любой поверхности. На самом деле, это не так.

Эксперт объясняет, что белый уксус содержит уксусную кислоту. Если регулярно мыть им деревянный пол, кислота постепенно разрушает защитный слой, предохраняющий древесину от влаги, царапин и износа. Сразу этого можно и не заметить, но со временем покрытие тускнеет, а сам пол становится более уязвимым.

По словам Лукаса Лара, большинство людей даже не догадывается, что во время уборки они очищают не дерево, а лак, масло или воск, которым оно покрыто. Именно этот слой и страдает действием уксуса.

Специалист говорит, что попытка сэкономить на средствах для уборки иногда заканчивается дорогостоящим ремонтом. Если защитное покрытие повредится, его придется восстанавливать, а в редких случаях – менять весь пол. Такие работы могут стоить во много раз дороже, чем специальное средство по уходу.

Для ежедневной уборки он советует использовать средства, предназначенные именно для деревянных полов. Они обладают нейтральным уровнем pH и очищают поверхность, не повреждая ее.

Еще один совет – не заливать деревянный пол водой. Избыток влаги также вредит древесине: она может деформироваться, а покрытие потерять свои свойства.

Эксперт отмечает, что деревянный пол служит много лет только при правильном уходе. Поэтому дешевый лайфхак с белым уксусом может обойтись гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

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