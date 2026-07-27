logo

BTC/USD

64523

ETH/USD

1927.35

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Откажитесь от популярного лайфхака с уборкой: придется делать дорогостоящий ремонт
commentss НОВОСТИ Все новости

Откажитесь от популярного лайфхака с уборкой: придется делать дорогостоящий ремонт

Белый уксус может испортить деревянный пол: эксперт объяснил, почему не стоит повторять популярный лайфхак

27 июля 2026, 16:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Белый уксус давно заслужил репутацию универсального помощника в уборке. Им моют плитку, сантехнику, окна и даже пол. Но если речь идет о деревянном покрытии, такой способ может принести больше вреда, чем пользы.

Откажитесь от популярного лайфхака с уборкой: придется делать дорогостоящий ремонт

Уборка. Фото из открытых источников

Об этом предупредил специалист по обработке древесины Лукас Лар, пишет издание Express. По его словам, многие люди ошибочно считают, что натуральное средство автоматически безопасно для любой поверхности. На самом деле, это не так.

Эксперт объясняет, что белый уксус содержит уксусную кислоту. Если регулярно мыть им деревянный пол, кислота постепенно разрушает защитный слой, предохраняющий древесину от влаги, царапин и износа. Сразу этого можно и не заметить, но со временем покрытие тускнеет, а сам пол становится более уязвимым.

По словам Лукаса Лара, большинство людей даже не догадывается, что во время уборки они очищают не дерево, а лак, масло или воск, которым оно покрыто. Именно этот слой и страдает действием уксуса.

Специалист говорит, что попытка сэкономить на средствах для уборки иногда заканчивается дорогостоящим ремонтом. Если защитное покрытие повредится, его придется восстанавливать, а в редких случаях – менять весь пол. Такие работы могут стоить во много раз дороже, чем специальное средство по уходу.

Для ежедневной уборки он советует использовать средства, предназначенные именно для деревянных полов. Они обладают нейтральным уровнем pH и очищают поверхность, не повреждая ее.

Еще один совет – не заливать деревянный пол водой. Избыток влаги также вредит древесине: она может деформироваться, а покрытие потерять свои свойства.

Эксперт отмечает, что деревянный пол служит много лет только при правильном уходе. Поэтому дешевый лайфхак с белым уксусом может обойтись гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой режим стирки "убивает" стиральную машину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2230460/cleaning-expert-issues-red-alert
Теги:

Новости

Все новости