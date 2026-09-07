Осінь приносить не тільки красиві пейзажі, а й промокле взуття, запітнілі вікна, вогкість у будинку та різкі перепади температури. Декілька простих звичок допоможуть зробити цей сезон значно комфортнішим.

ТОП-5 лайфхаків на осінь, які допоможуть зробити сезон комфортнішим. Фото: chulmin1700 / Pixabay

Сушіть взуття правильно. Якщо взуття промокло, не ставте його до батареї — висока температура може пошкодити матеріал. Набийте черевики зім'ятим папером або серветками і залиште сушитися при кімнатній температурі. Папір бажано змінювати в міру намокання.

Захистіть взуття від дощу. Перед початком сезону обробіть взуття водовідштовхувальним засобом, який підходить для конкретного матеріалу. Це допоможе зменшити проникнення вологи та зберегти взуття у кращому стані.

Приберіть вогкість у шафі. Восени вологість підвищується, а шафи, що погано провітрюються, можуть ставати джерелом неприємного запаху. Не складайте туди вологий одяг і періодично залишайте дверцята відкритими для провітрювання.

Тримайте біля входу запасну парасольку. Одну парасольку вдома легко забути перед виходом. Якщо залишити запасний варіант на роботі, в машині або біля вхідних дверей, раптовий дощ не стане неприємним сюрпризом.

Використовуйте світло з користю. Восени світловий день стає коротшим. Вранці та вдень намагайтеся проводити більше часу при природному освітленні, а робоче місце увечері добре освітлюйте. Це простий спосіб зробити темні осінні дні комфортнішими.

Крім того, початок осені – гарний час, щоб дістати теплі речі та заздалегідь підготуватися до перших холодних днів.

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