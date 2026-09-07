Осень приносит не только красивые пейзажи, но и промокшую обувь, запотевшие окна, сырость в доме и резкие перепады температуры. Несколько простых привычек помогут сделать этот сезон значительно комфортнее.

ТОП-5 лайфхаков на осень, которые помогут сделать сезон комфортнее. Фото: chulmin1700 / Pixabay

Сушите обувь правильно. Если обувь промокла, не ставьте её вплотную к батарее — высокая температура может повредить материал. Набейте ботинки скомканной бумагой или салфетками и оставьте сушиться при комнатной температуре. Бумагу желательно менять по мере намокания.

Защитите обувь от дождя. Перед началом сезона обработайте обувь водоотталкивающим средством, подходящим для конкретного материала. Это поможет уменьшить проникновение влаги и сохранить обувь в лучшем состоянии.

Уберите сырость в шкафу. Осенью влажность повышается, а плохо проветриваемые шкафы могут становиться источником неприятного запаха. Не складывайте туда влажную одежду и периодически оставляйте дверцы открытыми для проветривания.

Держите у входа запасной зонт. Один зонт дома легко забыть перед выходом. Если оставить запасной вариант на работе, в машине или возле входной двери, внезапный дождь не станет неприятным сюрпризом.

Используйте свет с пользой. Осенью световой день становится короче. Утром и днём старайтесь проводить больше времени при естественном освещении, а рабочее место вечером хорошо освещайте. Это простой способ сделать тёмные осенние дни комфортнее.

Кроме того, начало осени — хорошее время, чтобы достать тёплые вещи и заранее подготовиться к первым холодным дням.

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