logo

BTC/USD

79437

ETH/USD

2491.68

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки ТОП-5 лайфхаков на осень, которые помогут сделать сезон комфортнее
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-5 лайфхаков на осень, которые помогут сделать сезон комфортнее

Простые осенние хитрости помогут справиться с холодом, дождями, сыростью и коротким световым днём без лишних хлопот.

7 сентября 2026, 09:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Осень приносит не только красивые пейзажи, но и промокшую обувь, запотевшие окна, сырость в доме и резкие перепады температуры. Несколько простых привычек помогут сделать этот сезон значительно комфортнее.

ТОП-5 лайфхаков на осень, которые помогут сделать сезон комфортнее

ТОП-5 лайфхаков на осень, которые помогут сделать сезон комфортнее. Фото: chulmin1700 / Pixabay

  • Сушите обувь правильно. Если обувь промокла, не ставьте её вплотную к батарее — высокая температура может повредить материал. Набейте ботинки скомканной бумагой или салфетками и оставьте сушиться при комнатной температуре. Бумагу желательно менять по мере намокания.

  • Защитите обувь от дождя. Перед началом сезона обработайте обувь водоотталкивающим средством, подходящим для конкретного материала. Это поможет уменьшить проникновение влаги и сохранить обувь в лучшем состоянии.

  • Уберите сырость в шкафу. Осенью влажность повышается, а плохо проветриваемые шкафы могут становиться источником неприятного запаха. Не складывайте туда влажную одежду и периодически оставляйте дверцы открытыми для проветривания.

  • Держите у входа запасной зонт. Один зонт дома легко забыть перед выходом. Если оставить запасной вариант на работе, в машине или возле входной двери, внезапный дождь не станет неприятным сюрпризом.

  • Используйте свет с пользой. Осенью световой день становится короче. Утром и днём старайтесь проводить больше времени при естественном освещении, а рабочее место вечером хорошо освещайте. Это простой способ сделать тёмные осенние дни комфортнее.

Кроме того, начало осени — хорошее время, чтобы достать тёплые вещи и заранее подготовиться к первым холодным дням.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что нужно сделать в доме, чтобы избавиться от тараканов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости