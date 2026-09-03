Что нельзя пылесосить дома: 10 вещей, которые могут испортить технику

Пылесос помогает быстро избавиться от мусора, но его возможности зависят от конкретной модели. Ниже речь пойдёт прежде всего об обычных бытовых сухих пылесосах: некоторые материалы для них могут быть опасны, тогда как специальные wet/dry-модели рассчитаны на другие задачи.

Пылесос во время уборки дома. Автор: jarmoluk (Michal). Источник: Pixabay

Разбитое стекло. Осколки могут повредить шланг, щётку или контейнер. Стекло безопаснее собрать в перчатках щёткой и совком.

Горячий пепел. Тлеющие угли и горячий пепел могут стать причиной возгорания. Производители также предупреждают, что не стоит собирать даже якобы остывшие остатки.

Вода и жидкости. Обычный сухой пылесос не предназначен для воды или влажной грязи: жидкость может повредить электрические компоненты и двигатель.

Мука и мелкие порошки. Мелкодисперсная пыль способна быстро загрязнить фильтры. При этом ограничения различаются: например, Dyson допускает лишь очень небольшое количество муки или гипсовой пыли.

Кофейная гуща. Влажная гуща может попасть внутрь воздушного канала и привести к засору. Её лучше убрать вручную.

Липкие продукты. Мёд, сироп и варенье способны загрязнить шланг и внутренние поверхности. Сначала липкое пятно лучше собрать бумажным полотенцем.

Строительная пыль. Гипс, цемент и другие мелкие частицы могут быстро забивать фильтры. Для такого мусора нужны модели, предназначенные для строительной уборки. Некоторые производители отдельно предупреждают об опасности мелкодисперсной пыли.

Монеты, иголки и скрепки. Твёрдые и острые предметы способны повредить щётку, шланг или другие детали. Dyson прямо запрещает собирать подобные предметы.

Длинные провода и нитки. Они могут намотаться на вращающуюся щётку и заблокировать её. Перед уборкой такие предметы лучше убрать с пола.

Влажная земля. Мокрый грунт не стоит втягивать обычным сухим пылесосом: влажная грязь может попасть внутрь устройства. Сначала её лучше собрать совком, а затем действовать согласно инструкции к конкретной модели.

Главное правило: перед уборкой необычного мусора стоит проверить инструкцию именно своего пылесоса. Особенно осторожно нужно обращаться с водой, горячими материалами, острыми предметами и мелкодисперсными веществами.

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