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Что нельзя пылесосить дома: 10 вещей, которые могут испортить технику

Пылесос может справиться с обычной пылью, но вода, горячий пепел, стекло и некоторые мелкодисперсные материалы способны повредить технику - разбираемся, что лучше не втягивать в бытовой пылесос.

3 сентября 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

Пылесос помогает быстро избавиться от мусора, но его возможности зависят от конкретной модели. Ниже речь пойдёт прежде всего об обычных бытовых сухих пылесосах: некоторые материалы для них могут быть опасны, тогда как специальные wet/dry-модели рассчитаны на другие задачи.

Что нельзя пылесосить дома: 10 вещей, которые могут испортить технику

Пылесос во время уборки дома. Автор: jarmoluk (Michal). Источник: Pixabay

  • Разбитое стекло. Осколки могут повредить шланг, щётку или контейнер. Стекло безопаснее собрать в перчатках щёткой и совком.

  • Горячий пепел. Тлеющие угли и горячий пепел могут стать причиной возгорания. Производители также предупреждают, что не стоит собирать даже якобы остывшие остатки.

  • Вода и жидкости. Обычный сухой пылесос не предназначен для воды или влажной грязи: жидкость может повредить электрические компоненты и двигатель.

  • Мука и мелкие порошки. Мелкодисперсная пыль способна быстро загрязнить фильтры. При этом ограничения различаются: например, Dyson допускает лишь очень небольшое количество муки или гипсовой пыли.

  • Кофейная гуща. Влажная гуща может попасть внутрь воздушного канала и привести к засору. Её лучше убрать вручную.

  • Липкие продукты. Мёд, сироп и варенье способны загрязнить шланг и внутренние поверхности. Сначала липкое пятно лучше собрать бумажным полотенцем.

  • Строительная пыль. Гипс, цемент и другие мелкие частицы могут быстро забивать фильтры. Для такого мусора нужны модели, предназначенные для строительной уборки. Некоторые производители отдельно предупреждают об опасности мелкодисперсной пыли.

  • Монеты, иголки и скрепки. Твёрдые и острые предметы способны повредить щётку, шланг или другие детали. Dyson прямо запрещает собирать подобные предметы.

  • Длинные провода и нитки. Они могут намотаться на вращающуюся щётку и заблокировать её. Перед уборкой такие предметы лучше убрать с пола.

  • Влажная земля. Мокрый грунт не стоит втягивать обычным сухим пылесосом: влажная грязь может попасть внутрь устройства. Сначала её лучше собрать совком, а затем действовать согласно инструкции к конкретной модели.

Главное правило: перед уборкой необычного мусора стоит проверить инструкцию именно своего пылесоса. Особенно осторожно нужно обращаться с водой, горячими материалами, острыми предметами и мелкодисперсными веществами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему нельзя оставлять приборы в розетках во время грозы.



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Источник: https://www.consumerreports.org/appliances/vacuum-cleaners/things-you-should-never-vacuum-a1129695661/
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