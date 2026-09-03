Старі кулькові ручки ще знадобляться: 7 несподіваних способів використання

Зазвичай у разі закінчення чорнила кулькові ручки без вагань відправляють до смітника. Проте виявляється, що навіть така непотрібна річ може ще не раз стати у пригоді в господарстві. Досвідчені майстри радять не поспішати з їхнім викиданням, адже порожній стрижень або трубка корпусу здатні принести чималу користь у місцях, де потрібна особлива точність і акуратність.

Старі кулькові ручки, які можна повторно використовувати в побуті. Автор: kropekk_pl. Джерело: Pixabay

Головна перевага такого пристосування — можливість контролювати процес. Наприклад, порожню основу ручки можна використовувати як зручний і дуже тонкий аплікатор для дозованого нанесення клею у вузькі щілини. Такий простий метод допомагає повністю уникнути зайвих залишків матеріалу, роблячи всю роботу чистішою та професійнішою.

Несподівані сфери застосування старих ручок у господарстві:

Змащування механізмів: точкове та акуратне нанесення оливи або мастила у важкодоступні вузли та дрібні деталі.

Очищення та продування: використання порожньої трубки як мініатюрного інструмента для прочищення вузьких отворів або продування пилу.

Садівництво та городництво: застосування корпусу як зручної мітки для маркування розсади або мінілійки для точкового підживлення рослин під самий корінь.

Творчість і шиття: створення легких каркасів для дитячих виробів, біжутерії, а також використання як човника для намотування тонких ниток.

Ремонтні роботи: як допоміжний дрібний інструмент під час відновлення побутової техніки чи електроніки.

Захист дротів: розрізаний уздовж пластиковий корпус чудово підійде для фіксації та захисту перегинів на тонких кабелях або зарядних пристроях.

Організація простору: виготовлення саморобних мінітримачів та компактних органайзерів для дрібниць.

Подібні побутові лайфгаки не лише допомагають суттєво заощадити кошти на купівлі спеціальних аксесуарів, а й роблять вагомий внесок у скорочення обсягів сміття. Розумне споживання пластику та повторне використання звичних речей стають трендом, який дозволяє легко дбати про довкілля просто у власній домівці.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як позбутися тарганів у домашніх умовах.