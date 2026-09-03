Старые шариковые ручки ещё пригодятся: 7 неожиданных способов использования

Обычно после окончания чернил шариковые ручки без колебаний отправляют в мусор. Однако оказывается, что даже такая ненужная вещь ещё не раз может пригодиться в хозяйстве. Опытные мастера советуют не спешить их выбрасывать, ведь пустой стержень или трубка корпуса способны принести немалую пользу там, где требуется особая точность и аккуратность.

Старые шариковые ручки, которые можно повторно использовать в быту. Автор: kropekk_pl. Источник: Pixabay

Главное преимущество такого приспособления — возможность контролировать процесс. Например, пустую основу ручки можно использовать как удобный и очень тонкий аппликатор для дозированного нанесения клея в узкие щели. Такой простой метод помогает избежать лишних остатков материала, делая всю работу чище и аккуратнее.

Неожиданные способы применения старых ручек в хозяйстве:

Смазывание механизмов: точечное и аккуратное нанесение масла или смазки на труднодоступные узлы и мелкие детали.

Очистка и продувка: использование пустой трубки в качестве миниатюрного инструмента для прочистки узких отверстий или выдувания пыли.

Садоводство и огородничество: применение корпуса в качестве удобной метки для маркировки рассады или мини-лейки для точечного внесения удобрений непосредственно к корню растения.

Творчество и шитьё: создание лёгких каркасов для детских поделок, бижутерии, а также использование корпуса как челнока для наматывания тонких ниток.

Ремонтные работы: применение в качестве вспомогательного небольшого инструмента при ремонте бытовой техники или электроники.

Защита проводов: разрезанный вдоль пластиковый корпус отлично подойдёт для фиксации и защиты мест перегиба тонких кабелей или зарядных устройств.

Организация пространства: изготовление самодельных мини-держателей и компактных органайзеров для мелочей.

Подобные бытовые лайфхаки не только помогают существенно сэкономить на покупке специальных аксессуаров, но и способствуют сокращению объёма отходов. Разумное потребление пластика и повторное использование привычных вещей становятся трендом, который позволяет заботиться об окружающей среде прямо у себя дома.

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