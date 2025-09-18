logo_ukra

Простий лайфхак допоможе за секунди видалити плями з пластикового контейнера
Простий лайфхак допоможе за секунди видалити плями з пластикового контейнера

Плями жиру з пластикового контейнера можна видалити за секунди

18 вересня 2025, 19:17

Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Відмити пластикові контейнери від жиру чи продуктів зі стійким пігментом — завдання може здатися надто складним. Однак є простий спосіб впоратися із забрудненням. 

Простий лайфхак допоможе за секунди видалити плями з пластикового контейнера

Контейнер. Ілюстративне фото

Незалежно від того, скільки б ви його не терли чи не мили в посудомийній машині, плями, здається, закріпилися всередині контейнера назавжди. І скільки його не терти, він завжди виглядатиме брудним.

Про лайфхак пише видання Express, посилаючись на відео у TikTok жінки на ім'я Крісті. Вона запевняє, що позбутися плям можна за лічені секунди, навіть не терши їх.

“Один з моїх улюблених і найкорисніших лайфхаків, які я коли-небудь бачила”, — цитує видання жінку. 

Щоб відмити плями, вона налила кілька крапель засобу для миття посуду в пластиковий контейнер разом з невеликою кількістю води. Далі вона додає шматок кухонного рушника в контейнер, а потім закриває кришку та струшує його кілька секунд. 

Потім Крісті відкриває кришку контейнера, виймає кухонний рушник кольору та промиває контейнер — плями зникли.

“Хоча це може здаватися магією, насправді цьому є просте пояснення. Енергійне струшування фізично допомагає миючому засобу розщеплювати та видаляти жир та бруд з поверхні пластику. Тим часом кухонний рушник діє як губка, вбираючи жир та бруд та фізично витягуючи плями з пластику”, — пише видання. 

Цей метод, як пише видання, особливо ефективний для свіжих плям, але може спрацювати і для старіших або стійких.

Під відео люди залишали свої коментарі, зазначаючи, що цей метод дійсно працює. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як відчистити іржу та пригорілий жир з посуду.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/property/2108731/remove-stubborn-stains-plastic-containers
