Простий лайфхак допоможе за секунди видалити плями з пластикового контейнера

Відмити пластикові контейнери від жиру чи продуктів зі стійким пігментом — завдання може здатися надто складним. Однак є простий спосіб впоратися із забрудненням.
Контейнер. Ілюстративне фото
Незалежно від того, скільки б ви його не терли чи не мили в посудомийній машині, плями, здається, закріпилися всередині контейнера назавжди. І скільки його не терти, він завжди виглядатиме брудним.
Про лайфхак пише видання Express, посилаючись на відео у TikTok жінки на ім'я Крісті. Вона запевняє, що позбутися плям можна за лічені секунди, навіть не терши їх.
Щоб відмити плями, вона налила кілька крапель засобу для миття посуду в пластиковий контейнер разом з невеликою кількістю води. Далі вона додає шматок кухонного рушника в контейнер, а потім закриває кришку та струшує його кілька секунд.
Потім Крісті відкриває кришку контейнера, виймає кухонний рушник кольору та промиває контейнер — плями зникли.
Цей метод, як пише видання, особливо ефективний для свіжих плям, але може спрацювати і для старіших або стійких.
Під відео люди залишали свої коментарі, зазначаючи, що цей метод дійсно працює.
