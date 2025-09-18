logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Простой лайфхак поможет за секунды удалить пятна из пластикового контейнера
commentss НОВОСТИ Все новости

Простой лайфхак поможет за секунды удалить пятна из пластикового контейнера

Пятна жира из пластикового контейнера можно удалить за секунды

18 сентября 2025, 19:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Отмыть пластиковые контейнеры от жира или продуктов с устойчивым пигментом – задача может показаться слишком сложной. Однако есть простой способ справиться с загрязнением.

Простой лайфхак поможет за секунды удалить пятна из пластикового контейнера

Контейнер. Иллюстративное фото

Независимо от того, сколько бы вы его ни терли или ни мыли в посудомоечной машине, пятна, кажется, закрепились внутри контейнера навсегда. И сколько его не тереть, он будет всегда выглядеть грязным.

О лайфхаке пишет издание Express, ссылаясь на видео у TikTok женщины по имени Кристи. Она уверяет, что избавиться от пятен можно за считанные секунды, даже не теряя их.

"Один из моих любимых и самых полезных лайфхаков, которые я когда-либо видела", – цитирует издание женщину.

Чтобы отмыть пятна, она налила несколько капель моющего средства в пластиковый контейнер вместе с небольшим количеством воды. Далее она добавляет кусок кухонного полотенца в контейнер, затем закрывает крышку и встряхивает его несколько секунд. Затем Кристи открывает крышку контейнера, вынимает кухонное полотенце цвета и промывает контейнер – пятна исчезли.

"Хотя это может казаться магией, на самом деле этому есть простое объяснение. Энергичное встряхивание физически помогает моющему средству расщеплять и удалять жир и грязь с поверхности пластика. Между тем кухонное полотенце действует как губка, впитывая жир и грязь и физически извлекая пятна из пластика", — пишет издание.

Этот метод, как пишет издание, особенно эффективен для свежих пятен, но может сработать и для более старых или устойчивых.

Под видео люди оставляли свои комментарии, отмечая, что этот метод действительно работает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как отчистить ржавчину и пригоревший жир из посуды.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2108731/remove-stubborn-stains-plastic-containers
Теги:

Новости

Все новости