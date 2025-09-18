Простой лайфхак поможет за секунды удалить пятна из пластикового контейнера

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Отмыть пластиковые контейнеры от жира или продуктов с устойчивым пигментом – задача может показаться слишком сложной. Однако есть простой способ справиться с загрязнением.
Контейнер. Иллюстративное фото
Независимо от того, сколько бы вы его ни терли или ни мыли в посудомоечной машине, пятна, кажется, закрепились внутри контейнера навсегда. И сколько его не тереть, он будет всегда выглядеть грязным.
О лайфхаке пишет издание Express, ссылаясь на видео у TikTok женщины по имени Кристи. Она уверяет, что избавиться от пятен можно за считанные секунды, даже не теряя их.
Чтобы отмыть пятна, она налила несколько капель моющего средства в пластиковый контейнер вместе с небольшим количеством воды. Далее она добавляет кусок кухонного полотенца в контейнер, затем закрывает крышку и встряхивает его несколько секунд. Затем Кристи открывает крышку контейнера, вынимает кухонное полотенце цвета и промывает контейнер – пятна исчезли.
Этот метод, как пишет издание, особенно эффективен для свежих пятен, но может сработать и для более старых или устойчивых.
Под видео люди оставляли свои комментарии, отмечая, что этот метод действительно работает.
