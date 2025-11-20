Полякова шокувала порадою з-за кордону: несподіваний лікарський секрет

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" співачка Оля Полякова поділилася власним досвідом про те, як за кордоном лікарі часто використовують воду як першу допомогу при різних легких станах. За її словами, медики в інших країнах нерідко радять пацієнтам випити звичайну воду перед тим, як призначати будь-які препарати.

Лікування водою

Полякова навела приклад своєї доньки Аліси, якій у шкільному медпункті давали лише склянку води незалежно від того, на що вона скаржилась — від нежитю чи болю в животі до першіння в горлі або головного болю. Ведуча зазначила, що в багатьох випадках цей простий метод виявлявся ефективним.

У програмі пояснили, що достатня кількість рідини допомагає покращити кровообіг: вода розріджує кров, підвищує рівень кисню та полегшує засвоєння організмом поживних речовин. Саме тому, за словами ведучих, при головному болю або легкому дискомфорті варто спробувати випити воду до того, як приймати будь-які пігулки.

Учасниці шоу зазначили, що часто полегшення настає не від самого препарату, а від тієї води, якою його запивають. Тож регулярне вживання рідини може бути простим і дієвим способом підтримки організму у повсякденному житті.

