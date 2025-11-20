logo

Полякова шокировала советом из-за границы: неожиданный врачебный секрет
commentss НОВОСТИ Все новости

Полякова шокировала советом из-за границы: неожиданный врачебный секрет

Во «Взрослых девушках» Полякова рассказала об эффективности воды как простом способе облегчения самочувствия

20 ноября 2025, 21:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В новом выпуске шоу "Взрослые девушки" певица Оля Полякова поделилась собственным опытом о том, как за границей врачи часто используют воду в качестве первой помощи при разных легких состояниях. По ее словам, медики в других странах нередко советуют пациентам выпить обычную воду, прежде чем назначать любые препараты.

Лечение водой

Полякова привела пример своей дочери Алисы, которой в школьном медпункте давали только стакан воды независимо от того, на что она жаловалась — от насморка или боли в животе до первенства в горле или головной боли. Ведущая отметила, что во многих случаях этот простой метод оказывался эффективным.

В программе объяснили, что достаточное количество жидкости помогает улучшить кровообращение: вода разжижает кровь, повышает уровень кислорода и облегчает усвоение питательных веществ. Именно поэтому, по словам ведущих, при головной боли или легком дискомфорте следует попробовать выпить воду до того, как принимать какие-либо таблетки.

Участницы шоу отметили, что часто облегчение наступает не от самого препарата, а от воды, которой его запивают. Так что регулярное употребление жидкости может быть простым и действенным способом поддержания организма в повседневной жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" ведущие Маша Ефросинина и Оля Полякова подняли тему хронического стресса, в котором живут украинцы, и его последствий для физического и эмоционального здоровья. Обе телеведущие поделились личным опытом и рассказали, как постоянное военное напряжение влияет на их самочувствие.



Источник: https://youtu.be/wmA99eGMeU0?si=5qoax7xDqN1zQ9-S
