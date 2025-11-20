Полякова шокировала советом из-за границы: неожиданный врачебный секрет

В новом выпуске шоу "Взрослые девушки" певица Оля Полякова поделилась собственным опытом о том, как за границей врачи часто используют воду в качестве первой помощи при разных легких состояниях. По ее словам, медики в других странах нередко советуют пациентам выпить обычную воду, прежде чем назначать любые препараты.

Лечение водой

Полякова привела пример своей дочери Алисы, которой в школьном медпункте давали только стакан воды независимо от того, на что она жаловалась — от насморка или боли в животе до первенства в горле или головной боли. Ведущая отметила, что во многих случаях этот простой метод оказывался эффективным.

В программе объяснили, что достаточное количество жидкости помогает улучшить кровообращение: вода разжижает кровь, повышает уровень кислорода и облегчает усвоение питательных веществ. Именно поэтому, по словам ведущих, при головной боли или легком дискомфорте следует попробовать выпить воду до того, как принимать какие-либо таблетки.

Участницы шоу отметили, что часто облегчение наступает не от самого препарата, а от воды, которой его запивают. Так что регулярное употребление жидкости может быть простым и действенным способом поддержания организма в повседневной жизни.

