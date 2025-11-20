Що робити із виснаженням: поради від Єфросиніної та Полякової

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" ведучі Маша Єфросиніна та Оля Полякова підняли тему хронічного стресу, в якому живуть українці, та його наслідків для фізичного й емоційного здоров’я. Обидві телеведучі поділилися особистим досвідом та розповіли, як постійна воєнна напруга впливає на їхнє самопочуття.

Поради від Єфросіниної та Полякової

Єфросиніна зазначила, що стан постійної небезпеки став нормою для більшості людей. За її словами, навіть під час зйомок шоу трапляються моменти, коли команда опиняється під загрозою ракетних ударів, і це спричиняє сильний стрес. Вона розповіла, що щоразу непритомніє від переживань, коли чує про обстріли, адже не завжди знає, де її дитина в цей момент і як реагує на небезпеку. Ведуча наголосила, що щоденна невизначеність та психологічний тиск поступово виснажують навіть найстійкіших.

У програмі обговорили характерні ознаки фізичного виснаження, серед яких — хронічна втома, зниження імунітету, різкі коливання ваги, проблеми з серцем і травленням, гормональні порушення та погіршення стану шкіри. Емоційне виснаження проявляється зростанням дратівливості, байдужістю до звичних радощів, відчуттям внутрішньої порожнечі та віддаленням у стосунках через брак емоційного ресурсу.

Єфросиніна закликала не ігнорувати навіть одну з цих ознак і звертатися по допомогу до фахівців — лікарів чи психологів — замість довіряти неперевіреним порадам у соцмережах.

Полякова, своєю чергою, розповіла про власні труднощі зі сном та залежність від снодійних, які допомагають їй заснути лише на кілька годин. Вона зізналася, що не терпить жодних фізичних нездужань і часто вдається до ліків або харчових добавок, хоча у разі повторення симптомів звертається до лікарів.

Ведучі зійшлися на думці, що проблеми зі сном сьогодні характерні для більшості українців. Єфросиніна підкреслила, що якісний сон є найважливішим для нервової системи та зовнішнього вигляду, але під час війни він став розкішшю. Полякова порадила не приймати гарячі ванни чи душі перед сном, адже це може спричиняти безсоння у жінок, та наголосила на важливості дисципліни у режимі відпочинку та водному балансі.

Серед порад ведучих — знаходити хоча б 20–30 хвилин на короткий денний відпочинок і свідомо створювати умови для відновлення організму, щоб зменшити вплив постійного стресу на здоров’я.

