Один холодний трюк — і ви засинаєте за хвилини: чому всі пробують метод із льодом

У TikTok з’явився новий тренд, який стрімко набирає десятки мільйонів переглядів — і цього разу користувачі називають його не дивним, а неочікувано ефективним. Йдеться про просту вечірню практику, яку вже охрестили "лід під шию". Люди масово діляться відео, в яких розповідають про швидше засинання, глибший сон і зменшення тривожності вже з першої ночі.

Цей пакет льоду може зробити ваш сон глибшим — новий тренд підкорює TikTok і лікарів

Суть методу максимально проста і не потребує жодних гаджетів або препаратів. Перед сном до задньої частини шиї прикладають пакет з льодом або холодний рушник на 3–5 хвилин. Саме ця зона вважається ключовою для регуляції нервової системи, і холодовий вплив запускає природні механізми заспокоєння.

Фахівці пояснюють: холод у цій ділянці активує вагусний нерв, який відповідає за перехід організму з режиму стресу в режим відпочинку. У результаті знижується рівень тривожності, сповільнюється серцебиття, розслаблюються м’язи, а тіло отримує сигнал, що настав час сну. Саме тому багато людей відчувають сонливість майже одразу після процедури.

Особливо корисним цей метод називають для тих, хто довго не може заснути, часто прокидається вночі або лягає спати з відчуттям напруги після насиченого дня. Також "лід під шию" може допомогти людям, які відчувають перевантаження нервової системи через постійний стрес, новини чи роботу з екранами.

Важливий момент — тривалість. Фахівці наголошують, що достатньо кількох хвилин. Не йдеться про переохолодження або тривалий вплив холоду. Це короткий сигнал для нервової системи, а не випробування на витривалість.

Популярність методу підтверджують цифри: понад 60 мільйонів переглядів під відповідним тегом у TikTok. Користувачі описують схожі ефекти — відчуття спокою, "вимкнення" нав’язливих думок і легший перехід у сон.

Фахівці зауважують: це не панацея і не заміна лікування при серйозних розладах сну. Проте як проста, безпечна і безкоштовна вечірня практика метод справді може стати корисним доповненням до здорового режиму. І саме тому цього разу TikTok-тренд викликає інтерес не лише у блогерів, а й у спеціалістів.

