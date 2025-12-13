logo_ukra

Кому категорично не можна стиглі банани, а кому — потрібно щодня: несподівані поради від нутриціологів

На вигляд — просто банан, але насправді це зовсім різні продукти в залежності від кольору шкірки. Медики пояснили, які банани вам допоможуть, а які можуть нашкодити.

13 грудня 2025, 13:56
Сніданок із бананом здається невинною звичкою — але обираючи "не той" банан, ви можете зіпсувати собі день. Медики стверджують:
залежно від ступеня стиглості банан діє на організм по-різному. І те, що корисно для однієї людини, може бути шкідливо для іншої.

Кому категорично не можна стиглі банани, а кому — потрібно щодня: несподівані поради від нутриціологів

Що станеться, якщо їсти перезрілі банани

Зелені банани: найкращі для тих, хто хоче стабільний рівень цукру

Недозрілий банан — це фрукт з мінімумом цукру та максимумом резистентного крохмалю. Його цінують ті, хто бореться з інсулінорезистентністю, діабетом 2 типу або проблемами з кишківником.

Крохмаль у такому банані поводиться як корисна клітковина, підтримуючи мікрофлору та знижуючи запалення.

Але для спортсменів перед тренуванням — це невдалий вибір. Зелені банани перетравлюються повільно й можуть викликати важкість.

Жовто-зелені банани: ідеальні для гормонального балансу та рівномірної енергії

Банан, який тільки почав жовтіти — золота середина. У ньому ще багато клітковини, але вже починає з’являтись природна солодкість.
Такий варіант добре підійде людям, які не хочуть різких стрибків глюкози, а також жінкам у період гормональних змін.

Жовті стиглі банани: заряд енергії для дітей та активних людей

Солодкий, м’який банан — ідеальний варіант перед фізичним навантаженням. У ньому багато антиоксидантів, калію та магнію, що допомагають м’язам і серцю.
Такі банани радять дітям і людям, які потребують швидкої енергії.

Перестиглі банани: користь чи небезпека?

Темні плями або повністю коричнева шкірка — сигнал про високий вміст цукру.
Це чудовий інгредієнт для смузі, випічки чи десертів. Але для людей із порушенням обміну речовин або діабетом — це ризик.

Фахівці радять: у смузі краще використовувати пів банана, щоб не перебрати з солодким.

Висновок один: банан — це не просто банан.
Залежно від кольору шкірки ви отримуєте різний ефект для здоров’я. Обирайте з урахуванням власних цілей: підтримка травлення, стабілізація глюкози або швидка енергія.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що популярність капсул з омега-3 бере початок у 1970-х роках, коли дослідження способу життя інуїтів призвели до припущення, що споживання жирної риби та морепродуктів захищає їх від серцево-судинних захворювань. Пізніше ці висновки були переглянуті й частково спростовані, однак саме ця гіпотеза зробила омега-3 одними з найпопулярніших дієтичних добавок у світі.



