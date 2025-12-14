Один холодный трюк – и вы засыпаете за минуты: почему все пробуют метод со льдом

У TikTok появился новый тренд, стремительно набирающий десятки миллионов просмотров — и на этот раз пользователи называют его не удивительным, а неожиданно эффективным . Речь идет о простой вечерней практике, которую уже окрестили "лед под шею". Люди массово делятся видео, в которых рассказывают о скорее засыпании, более глубоком сне и уменьшении тревожности уже с первой ночи .

Этот пакет льда может сделать ваш сон глубже – новый тренд покоряет TikTok и врачей.

Суть метода максимально проста и не требует никаких гаджетов или препаратов. Перед сном к задней части шеи прикладывают пакет со льдом или холодное полотенце на 3–5 минут . Именно эта зона считается ключевой для регуляции нервной системы и холодовое воздействие запускает естественные механизмы успокоения.

Специалисты объясняют: холод в этом участке активирует вагусный нерв , отвечающий за переход организма из режима стресса в режим отдыха. В результате снижается уровень тревожности, замедляется сердцебиение, расслабляются мышцы , а тело получает сигнал, наступивший время сна. Именно поэтому многие чувствуют сонливость почти сразу после процедуры.

Особенно полезным этот метод называют для тех, кто долго не может заснуть , часто просыпается ночью или ложится спать с ощущением напряжения после насыщенного дня. Также "лед под шею" может помочь людям, испытывающим перегрузку нервной системы из-за постоянного стресса, новостей или работы с экранами .

Важный момент – продолжительность . Специалисты отмечают, что достаточно нескольких минут. Речь не идет о переохлаждении или длительном влиянии холода. Это короткий сигнал для нервной системы, а не испытание на выносливость.

Популярность метода подтверждают цифры: более 60 миллионов просмотров под соответствующим тэгом в TikTok . Пользователи описывают схожие эффекты – чувство покоя, "выключение" навязчивых мыслей и более легкий переход в сон.

Специалисты отмечают, что это не панацея и не замена лечения при серьезных расстройствах сна. Однако, как простая, безопасная и бесплатная вечерняя практика метод действительно может стать полезным дополнением к здоровому режиму. Именно поэтому в этот раз TikTok-тренд вызывает интерес не только у блоггеров, но и у специалистов.

