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Не тільки для салатів: 19 способів використовувати оцет у побуті

Недорогий засіб може стати в пригоді на кухні, при пранні та прибиранні будинку

24 вересня 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Звичайний оцет здатний стати в пригоді далеко не тільки при приготуванні їжі. Але в цьому випадку йдеться саме про білий дистильований оцет із концентрацією близько 5% оцтової кислоти. Найчастіше продається столовий оцет 9%, тому автоматично замінювати ним білий оцет із зарубіжних рецептів не варто: за необхідності його потрібно правильно розбавляти.

Не тільки для салатів: 19 способів використовувати оцет у побуті

Білий оцет може стати в пригоді не лише на кухні, а й під час прибирання оселі. Фото: mrganso / Pixabay

  • Очистіть чайник від накипу. Білий оцет, розбавлений водою, допомагає розчиняти мінеральні відкладення. Після обробки чайник необхідно ретельно промити.

  • Почистіть кавоварку. Розчин оцту з водою допоможе видалити мінеральний наліт, але перед використанням варто перевірити інструкцію виробника.

  • Приберіть запах із холодильника. Невелика ємність із оцтом може допомогти зменшити неприємні запахи.

  • Очистіть кухонні поверхні. Розведений білий оцет підходить для деяких стійких до кислоти поверхонь, допомагаючи видалити частину жиру та забруднень.

  • Видаліть сліди наклейок. Невелика кількість оцту допомагає розм'якшити липкий шар після етикеток.

  • Упорядкуйте решітку духовки. Замочування в розчині води та оцту допомагає розм'якшити частину забруднень.

  • Освіжіть пластикові ємності. Оцет може допомогти позбутися запаху, що в'ївся в контейнери, пляшки та інший пластиковий посуд.

  • Додайте при пранні. Невелику кількість білого оцту іноді використовують на етапі полоскання замість кондиціонера, проте спочатку варто перевірити рекомендації виробника одягу та машини.

  • Приберіть запах із рушників. Оцет може допомогти впоратися із затхлим запахом, особливо якщо тканина довго залишалася вологою.

  • Очистіть пральну машину. Порожній цикл із відповідним засобом допомагає видалити відкладення та запахи. Оцет можна використовувати, тільки якщо це допускає інструкція конкретної моделі.

  • Видаліть вапняний наліт із крана. Оцет добре працює проти мінеральних відкладень на деяких кислотостійких поверхнях.

  • Очистіть душову насадку. Замочування в білому оцті допомагає розчинити мінеральні відкладення.

  • Помийте скло та дзеркала. Розведений оцет може допомогти прибрати водяні сліди та розводи.

  • Освіжіть відро для сміття. Після миття його можна протерти розчином оцту та води, а потім повністю висушити.

  • Очистіть гребінець. Замочування в розведеному оцті допомагає видалити залишки засобів для волосся та жир.

  • Приберіть запах із взуття. Розведений розчин можна використовувати для обробки внутрішньої поверхні, після чого взуття потрібно добре просушити.

  • Очистьте садові інструменти. Оцет здатний допомогти видалити мінеральні відкладення та окремі забруднення з металевих поверхонь.

  • Видаліть деякі плями з тканини. Перед обробкою обов'язково перевірте реакцію матеріалу на непомітній ділянці.

  • Освіжіть килимок чи текстиль. Розведений розчин допоможе зменшити деякі неприємні запахи, але матеріал спочатку потрібно перевірити на стійкість.

Важливо пам'ятати: оцет не є універсальним дезінфікувальним засобом і може пошкодити мармур, вапняк, деякі покриття та інші чутливі матеріали. Крім того, його не можна змішувати із засобами, що містять хлор, — така комбінація може виділяти небезпечний газ.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про переїзд без зайвих витрат: як заощадити гроші на кожному етапі



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