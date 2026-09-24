Не тільки для салатів: 19 способів використовувати оцет у побуті

Звичайний оцет здатний стати в пригоді далеко не тільки при приготуванні їжі. Але в цьому випадку йдеться саме про білий дистильований оцет із концентрацією близько 5% оцтової кислоти. Найчастіше продається столовий оцет 9%, тому автоматично замінювати ним білий оцет із зарубіжних рецептів не варто: за необхідності його потрібно правильно розбавляти.

Білий оцет може стати в пригоді не лише на кухні, а й під час прибирання оселі. Фото: mrganso / Pixabay

Очистіть чайник від накипу. Білий оцет, розбавлений водою, допомагає розчиняти мінеральні відкладення. Після обробки чайник необхідно ретельно промити.

Почистіть кавоварку. Розчин оцту з водою допоможе видалити мінеральний наліт, але перед використанням варто перевірити інструкцію виробника.

Приберіть запах із холодильника. Невелика ємність із оцтом може допомогти зменшити неприємні запахи.

Очистіть кухонні поверхні. Розведений білий оцет підходить для деяких стійких до кислоти поверхонь, допомагаючи видалити частину жиру та забруднень.

Видаліть сліди наклейок. Невелика кількість оцту допомагає розм'якшити липкий шар після етикеток.

Упорядкуйте решітку духовки. Замочування в розчині води та оцту допомагає розм'якшити частину забруднень.

Освіжіть пластикові ємності. Оцет може допомогти позбутися запаху, що в'ївся в контейнери, пляшки та інший пластиковий посуд.

Додайте при пранні. Невелику кількість білого оцту іноді використовують на етапі полоскання замість кондиціонера, проте спочатку варто перевірити рекомендації виробника одягу та машини.

Приберіть запах із рушників. Оцет може допомогти впоратися із затхлим запахом, особливо якщо тканина довго залишалася вологою.

Очистіть пральну машину. Порожній цикл із відповідним засобом допомагає видалити відкладення та запахи. Оцет можна використовувати, тільки якщо це допускає інструкція конкретної моделі.

Видаліть вапняний наліт із крана. Оцет добре працює проти мінеральних відкладень на деяких кислотостійких поверхнях.

Очистіть душову насадку. Замочування в білому оцті допомагає розчинити мінеральні відкладення.

Помийте скло та дзеркала. Розведений оцет може допомогти прибрати водяні сліди та розводи.

Освіжіть відро для сміття. Після миття його можна протерти розчином оцту та води, а потім повністю висушити.

Очистіть гребінець. Замочування в розведеному оцті допомагає видалити залишки засобів для волосся та жир.

Приберіть запах із взуття. Розведений розчин можна використовувати для обробки внутрішньої поверхні, після чого взуття потрібно добре просушити.

Очистьте садові інструменти. Оцет здатний допомогти видалити мінеральні відкладення та окремі забруднення з металевих поверхонь.

Видаліть деякі плями з тканини. Перед обробкою обов'язково перевірте реакцію матеріалу на непомітній ділянці.

Освіжіть килимок чи текстиль. Розведений розчин допоможе зменшити деякі неприємні запахи, але матеріал спочатку потрібно перевірити на стійкість.

Важливо пам'ятати: оцет не є універсальним дезінфікувальним засобом і може пошкодити мармур, вапняк, деякі покриття та інші чутливі матеріали. Крім того, його не можна змішувати із засобами, що містять хлор, — така комбінація може виділяти небезпечний газ.

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