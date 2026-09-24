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Переезд без лишних трат: как сэкономить деньги на каждом этапе

Несколько простых решений помогут уменьшить расходы на упаковку, перевозку и помощь грузчиков

24 сентября 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Переезд почти всегда связан с дополнительными расходами, но часть из них можно сократить ещё до того, как вы начнёте перевозить вещи. Особенно это актуально, когда бюджет ограничен или переехать нужно в короткие сроки.

Переезд без лишних трат: как сэкономить деньги на каждом этапе

Переезд в новое жильё не обязательно должен требовать больших расходов. Фото: muhammadabubakar123 / Pixabay

  • Не покупайте все коробки. Прочные картонные коробки можно попросить в магазинах, супермаркетах или других торговых точках, где их регулярно выбрасывают после получения товара. Для книг и тяжёлых вещей лучше выбирать небольшие коробки, чтобы их было безопаснее переносить.

  • Избавьтесь от ненужного заранее. Чем меньше вещей придётся перевозить, тем меньше времени, транспорта и упаковочных материалов понадобится. То, что уже давно не используется, можно продать, отдать или выбросить до переезда.

  • Заполняйте коробки рационально. Свободное пространство внутри упаковки означает больше коробок и дополнительные поездки. Однако не стоит превращать каждый ящик в неподъёмный груз: тяжёлые предметы лучше распределять между несколькими коробками.

  • Попросите друзей о помощи. Если среди знакомых есть люди с автомобилем или возможностью помочь с переноской вещей, это может существенно сократить расходы. Взамен можно заранее договориться об угощении или помочь им в другой ситуации.

  • Продумайте перевозку заранее. Сравните стоимость нескольких вариантов: собственный автомобиль, аренда подходящего транспорта или услуги перевозчиков. При дальнем переезде иногда выгоднее один раз заказать машину нужной вместимости, чем делать несколько рейсов.

  • Не рискуйте здоровьем ради экономии. Тяжёлую мебель и технику не стоит пытаться переносить самостоятельно, если для этого нужны специальные навыки или усилия нескольких человек. Травма может обойтись гораздо дороже сэкономленных на грузчиках денег.

  • Оставьте резерв на непредвиденные расходы. Помимо транспорта и упаковки, могут понадобиться дополнительный рейс, крепёжные материалы, погрузка или временное хранение вещей. Небольшой запас денег поможет не нарушить бюджет из-за одной неожиданной траты.

Главный принцип экономного переезда прост: заранее решить, что действительно необходимо перевозить, подобрать подходящий транспорт и не пытаться сэкономить там, где это создаёт риск для людей или вещей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие специи стоит держать в запасе на случай дефицита продуктов



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