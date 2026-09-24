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Не только для салатов: 19 способов использовать уксус в быту

Недорогое средство может пригодиться на кухне, при стирке и уборке дома.

24 сентября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Обычный уксус способен пригодиться далеко не только при приготовлении еды. Но в этом случае речь идёт именно о белом дистиллированном уксусе с концентрацией около 5% уксусной кислоты. Чаще продаётся столовый уксус 9%, поэтому автоматически заменять им белый уксус из зарубежных рецептов не стоит: при необходимости его нужно правильно разбавлять.

Не только для салатов: 19 способов использовать уксус в быту

Белый уксус может пригодиться не только на кухне, но и при уборке дома. Фото: mrganso / Pixabay

  • Очистите чайник от накипи. Белый уксус, разбавленный водой, помогает растворять минеральные отложения. После обработки чайник необходимо тщательно промыть.

  • Почистите кофеварку. Раствор уксуса с водой может помочь удалить минеральный налёт, но перед использованием стоит проверить инструкцию производителя.

  • Уберите запах из холодильника. Небольшая ёмкость с уксусом может помочь уменьшить неприятные запахи.

  • Очистите кухонные поверхности. Разбавленный белый уксус подходит для некоторых устойчивых к кислоте поверхностей, помогая удалить часть жира и загрязнений.

  • Удалите следы наклеек. Небольшое количество уксуса помогает размягчить липкий слой, оставшийся после этикеток.

  • Приведите в порядок решётки духовки. Замачивание в растворе воды и уксуса помогает размягчить часть загрязнений.

  • Освежите пластиковые ёмкости. Уксус может помочь избавиться от въевшегося запаха в контейнерах, бутылках и другой пластиковой посуде.

  • Добавьте при стирке. Небольшое количество белого уксуса иногда используют на этапе полоскания вместо кондиционера, однако сначала стоит проверить рекомендации производителя одежды и машины.

  • Уберите запах с полотенец. Уксус может помочь справиться с затхлым запахом, особенно если ткань долго оставалась влажной.

  • Очистите стиральную машину. Пустой цикл с подходящим средством помогает удалить отложения и запахи. Уксус можно использовать, только если это допускает инструкция конкретной модели.

  • Удалите известковый налёт с крана. Уксус хорошо работает против минеральных отложений на некоторых кислотостойких поверхностях.

  • Почистите душевую насадку. Замачивание в белом уксусе помогает растворить минеральные отложения.

  • Помойте стёкла и зеркала. Разбавленный уксус может помочь убрать водяные следы и разводы.

  • Освежите мусорное ведро. После мытья его можно протереть раствором уксуса и воды, а затем полностью высушить.

  • Очистите расчёску. Замачивание в разбавленном уксусе помогает удалить остатки средств для волос и жир.

  • Уберите запах с обуви. Разбавленный раствор можно использовать для обработки внутренней поверхности, после чего обувь необходимо хорошо просушить.

  • Очистите садовые инструменты. Уксус способен помочь удалить минеральные отложения и отдельные загрязнения с подходящих металлических поверхностей.

  • Удалите некоторые пятна с ткани. Перед обработкой обязательно проверьте реакцию материала на незаметном участке.

  • Освежите коврик или текстиль. Разбавленный раствор может помочь уменьшить некоторые неприятные запахи, но материал сначала нужно проверить на устойчивость.

Важно помнить: уксус не является универсальным дезинфицирующим средством и может повредить мрамор, известняк, некоторые покрытия и другие чувствительные материалы. Кроме того, его нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами — такая комбинация может выделять опасный газ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про переезд без лишних трат: как сэкономить деньги на каждом этапе



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