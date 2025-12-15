Медики застерігають: ці «святкові хіти» можуть завдати шкоди здоров’ю

Незабаром святкові столи заповняться делікатесами, але медики вже б’ють на сполох: деякі продукти, які українці традиційно купують до Нового року, можуть серйозно вплинути на здоров’я. За даними лікарів-дієтологів, популярні святкові "хіти" — це не завжди безпечний вибір.

Усі купують ці продукти до Нового року — але лікарі благають утриматись

Перший у списку — солодкі газовані напої. Вони здаються невинною частиною свята, але високий вміст цукру швидко викликає стрибок рівня глюкози в крові. "Після святкового вечора, наповненого солодким шампанським і газованою водою, багато людей скаржаться на головний біль, втому та проблеми з травленням", — зазначає дієтологиня Ольга Бойко.

Другий ризик — надмірне споживання жирних делікатесів: ковбаси, сири, обсмажені м’ясні страви. Хоч вони — обов’язкові складові святкового меню, лікарі нагадують: такі продукти можуть спровокувати загострення серцево-судинних захворювань, особливо у людей із хронічними хворобами.

Ще одна небезпечна категорія — солодощі та десерти з високим вмістом трансжирів. Під час свят їх споживання здебільшого виходить за межі норми. Лікарі застерігають: це може призвести до різкого збільшення ваги, погіршення стану шкіри та навіть гормонального дисбалансу.

До переліку також потрапили силові алкогольні напої: не лише міцні сорти, а й коктейлі із сумнівними добавками. Професіонали з алкогольно-реабілітаційних центрів зазначають, що комбінація різних алкогольних напоїв може швидко перевантажити печінку та підвищити ризик інтоксикації.

Незважаючи на те, що свята — це час радості та щедрості, лікарі радять замінити певні позиції на більш корисні альтернативи: свіжі овочі, фрукти, натуральні соки без цукру, нежирні білки та легкі закуски. Це допоможе зберегти свято — без шкоди для здоров’я.

Експерти зазначають: збалансоване харчування під час свят не лише підвищує рівень енергії, а й зменшує ризик постсвяткового "здуття" та нездужання. І головне — святкування має бути приємним, а не важким випробуванням для організму.

