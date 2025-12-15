Медики предостерегают: эти «праздничные хиты» могут нанести вред здоровью

Вскоре праздничные столы заполнятся деликатесами, но медики уже бьют тревогу: некоторые продукты, которые украинцы традиционно покупают к Новому году, могут серьезно повлиять на здоровье. По данным врачей-диетологов, популярные праздничные "хиты" – это не всегда безопасный выбор.

Все покупают эти продукты к Новому году — но врачи умоляют удержаться

Первый в списке – сладкие газированные напитки . Они кажутся невинной частью праздника, но высокое содержание сахара быстро вызывает скачок уровня глюкозы в крови. "После праздничного вечера, наполненного сладким шампанским и газировкой, многие люди жалуются на головную боль, усталость и проблемы с пищеварением", — отмечает диетология Ольга Бойко.

Второй риск – чрезмерное потребление жирных деликатесов : колбасы, сыры, обжаренные мясные блюда. Хотя они обязательные составляющие праздничного меню, врачи напоминают: такие продукты могут спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с хроническими болезнями.

Еще одна опасная категория – сладости и десерты с высоким содержанием трансжиров . Во время праздников их потребление в основном выходит за пределы нормы. Врачи предостерегают: это может привести к резкому увеличению веса, ухудшению состояния кожи и даже гормональному дисбалансу.

В список также попали силовые алкогольные напитки : не только крепкие сорта, но и коктейли с сомнительными добавками. Профессионалы из алкогольно реабилитационных центров отмечают, что комбинация различных алкогольных напитков может быстро перегрузить печень и повысить риск интоксикации.

Несмотря на то, что праздники – это время радости и щедрости, врачи советуют заменить определенные позиции более полезными альтернативами : свежие овощи, фрукты, натуральные соки без сахара, нежирные белки и легкие закуски. Это поможет сохранить праздник – без вреда для здоровья.

Эксперты отмечают: сбалансированное питание во время праздников не только повышает уровень энергии, но и уменьшает риск постпраздничного вздутия и недомогания. И главное – празднование должно быть приятным, а не тяжелым испытанием для организма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал рецепт бюджетной закуски на Новый год.