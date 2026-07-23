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Чистим чеснок за 5 минут без труда: кулинарный трюк с горячей водой

Кулинарная блогер Даэн Лиа рассказала о простом способе быстрой чистки чеснока с помощью кипятка, который экономит время на кухне

23 июля 2026, 22:43
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Чистка большого количества чеснока часто занимает много времени во время приготовления блюд, однако есть простой способ ускорить этот процесс.

Чистим чеснок за 5 минут без труда: кулинарный трюк с горячей водой

Фото из открытых источников

Эффективным лайфхаком поделилась популярная кулинарка Даэн Лиа, пишет издание Express. Этот способ будет полезен при консервации, когда необходимо подготовить немало чеснока.

По словам кулинарки, метод заключается в использовании горячей воды, которая смягчает шелуху и позволяет легко снять ее руками без изнурительной чистки ножом.

Схема очистки очень проста:

Отделите зубчики чеснока от головки и сложите в миску.

Залейте зубчики крутым кипятком и оставьте на 5 минут.

Слейте воду и легким нажатием пальцев снимите смягченную шелуху.

Даэн Лиа отметила, что короткое замачивание в кипятке не изменяет вкус и текстуру чеснока. Для тех, кто все же опасается заливать чеснок горячей водой, кулинарка советует альтернативу – замочить зубчики в холодной воде на 1-2 часа, что даст аналогичный эффект. Она также посоветовала не выбрасывать снятую шелуху, а использовать ее для изготовления домашнего чесночного порошка или ароматизации бульонов.

Подписчики кулинарки проверили этот способ и подтвердили, что он действительно работает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закрывать кабачки на зиму можно без длительной стерилизации. Достаточно воспользоваться методом двойной заливки кипятком.

Если хочется заготовить кабачки на зиму без лишних забот, этот способ пригодится. Простой рецепт не требует стерилизации банок с содержимым. Все держится на двойной заливке кипятком. Именно это помогает сохранить овощи хрустящими.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/food/2231113/Save-time-peeling-garlic-with-simple-method-that-makes-it-slide-off
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