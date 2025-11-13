Більшість із нас знає про західний чи китайський гороскоп, але мало хто чув про кельтську астрологію дерев, якій понад три тисячі років. Вона виникла у добу друїдів, які вірили, що час народження людини пов'язаний з певним деревом, а отже, і з його енергією та символікою.

Яке ви дерево у Кельтському гороскопі. Фото з відкритих джерел

У стародавніх кельтів дерева були не просто рослинами. Вони вважалися живими істотами, провідниками між світом людей і світом духів. Друїди використовували їх як орієнтири у своєму духовному та повсякденному житті. Сьогодні цей гороскоп можна розглядати як цікавий спосіб краще зрозуміти власний характер та сильні сторони.

Кельтський гороскоп показує, яке ви дерево, згідно з датою вашого народження.

Береза (24 грудня – 20 січня)

Символізує оновлення, початок і молодість. Люди-Берези вирізняються цілеспрямованістю, амбіціями та вмінням надихати інших. Вони стійкі до невдач і часто стають лідерами, які здатні "виростити" успіх із нуля.

Сумісні знаки: Лоза, Верба.

Горобина (21 січня – 17 лютого)

Це знак самовираження, зв'язку та захисту. Горобини — філософи та мрійники, іноді замкнуті, але з унікальним баченням світу. Їхня творчість і глибина мислення можуть змінювати життя оточення.

Сумісні знаки: Глід, Плющ.

Ясен (18 лютого – 17 березня)

Вільнодумці та творці. Ясени тягнуться до природи, мистецтва, поезії та науки. Їхній внутрішній світ глибокий, а уява безмежна.

Сумісні знаки: Верба, Дуб.

Вільха (18 березня – 14 квітня)

Символ захисту та пристрасті. Вільхи харизматичні, відкриті та рідко мають ворогів. Вони діють рішуче і досягають поставленого, зберігаючи оптимізм.

Сумісні знаки: Дуб, Береза, Глід.

Верба (15 квітня – 12 травня)

Інтуїтивні, розумні та адаптивні. Верби відчувають ритми природи, мають чудову пам’ять і вміють знаходити баланс у будь-яких обставинах.

Сумісні знаки: Береза, Плющ.

Глід (13 травня – 9 червня)

Люди-Глід не завжди такими, як здаються. Під "колючками" Глоду приховується гнучкий, креативний і уважний слухач. Їм легко пристосовуватися та зберігати чужі таємниці.

Сумісні знаки: Горобина, Ясен.

Дуб (10 червня – 7 липня)

Символ сили, стійкості та турботи. Дуби захищають слабших, цінують родину і спільноту, залишаючись скромними.

Сумісні знаки: Верба, Ясен, Плющ

Падуб (8 липня – 4 серпня)

Дерево хоробрості та рішучості. Падуби досягають успіху там, де інші здаються, і не бояться викликів. Під твердою оболонкою ховається щедре серце.

Сумісні знаки: Ясен, Бузина.

Ліщина (5 серпня – 1 вересня)

Знак мудрості та знань. Ліщини блискуче оперують фактами і люблять ділитися інформацією, не нав’язуючи її. Чудові оповідачі та дослідники.

Сумісні знаки: Горобина, Глід.

Виноградна Лоза (2 – 29 вересня)

Найбільш непередбачуваний знак. Виноградна Лоза бачить світ з різних боків і вміє знаходити золоту середину. Має вишуканий смак і філософський склад розуму.

Сумісні знаки: Верба, Ліщина.

Плющ (30 вересня – 27 жовтня)

Делікатний і відданий друг. Плющі вміють підтримати, але водночас здатні самостійно долати перешкоди. Їхній життєвий принцип, це слухати власне серце.

Сумісні знаки: Дуб, Ясен.

Очерет (28 жовтня – 24 листопада)

Знак довіри та правди. Очерети зберігають чужі секрети і тягнуться до глибоких історій, намагаючись зрозуміти людську природу.

Сумісні знаки: Дуб, Ясен.

Бузина (25 листопада – 23 грудня)

Сміливі, вільні та пристрасні шукачі пригод. Бузини найкраще почуваються на природі, а ризик для них став частиною життя.

Сумісні знаки: Вільха, Падуб.

Попри свій поважний вік, кельтський гороскоп досі надихає тих, хто прагне зрозуміти себе та світ. На відміну від традиційних гороскопів, кельтська астрологія пов’язує людину не зі зірками, а з землею та природою.

