Какое вы дерево в Кельтском гороскопе

Большинство из нас знают о западном или китайском гороскопе, но мало кто слышал о кельтской астрологии деревьев, которой более трех тысяч лет. Она возникла во время друидов, которые верили, что время рождения человека связано с определенным деревом, а следовательно, и с его энергией и символикой.
Какое дерево вы в Кельтском гороскопе. Фото из открытых источников
У древних кельтов деревья были не просто растениями. Они числились живыми существами, проводниками меж миром людей и миром духов. Друиды использовали их в качестве ориентиров в своей духовной и повседневной жизни. Сегодня этот гороскоп можно рассматривать как интересный способ лучше понять свой характер и сильные стороны.
Кельтский гороскоп показывает, какое вы дерево, согласно дате вашего рождения.
Береза (24 декабря – 20 января)
Символизирует обновление, начало и молодость. Люди-Березы отличаются целеустремленностью, амбициями и умением вдохновлять других. Они устойчивы к неудачам и часто становятся лидерами, способными "вырастить" успех с нуля.
Совместимые знаки: Лоза, Ива.
Рябина (21 января – 17 февраля)
Это символ самовыражения, связи и защиты. Рябины – философы и мечтатели, иногда замкнутые, но с уникальным видением мира. Их творчество и глубина мышления могут изменять жизнь окружающих.
Совместимые знаки: Боярышник, Плющ.
Ясень (18 февраля – 17 марта)
Вольнодумцы и творцы. Ясени тянутся к природе, искусству, поэзии и науке. Их внутренний мир глубок, а воображение безгранично.
Совместимые знаки: Ива, Дуб.
Ольха (18 марта – 14 апреля)
Символ защиты и страсти. Ольхи харизматичны, открыты и редко имеют врагов. Они действуют решительно и достигают поставленного, сохраняя оптимизм.
Совместимые знаки: Дуб, Береза, Боярышник.
Ива (15 апреля – 12 мая)
Интуитивные, умные и адаптивные. Ивы ощущают ритмы природы, обладают прекрасной памятью и умеют находить баланс в любых обстоятельствах.
Совместимые знаки: Береза, Плющ.
Боярышник (13 мая – 9 июня)
Люди-Боярышник не всегда такими, как кажутся. Под "колючками" Боярышника скрывается гибкий, креативный и внимательный слушатель. Им легко приспосабливаться и хранить чужие секреты.
Совместимые знаки: Рябина, Ясен.
Дуб (10 июня – 7 июля)
Символ силы, стойкости и заботы. Дубы защищают слабее, ценят семью и сообщество, оставаясь скромными.
Совместимые знаки: Ива, Ясень, Плющ
Падуб (8 июля – 4 августа)
Дерево храбрости и решительности. Падубы преуспевают там, где другие сдаются, и не боятся вызовов. Под твердой оболочкой скрывается щедрое сердце.
Совместимые знаки: Ясен, Бузина.
Орешник (5 августа – 1 сентября)
Знак мудрости и знаний. Орешники блестяще оперируют фактами и любят делиться информацией, не навязывая ее. Замечательные повествователи и исследователи.
Совместимые знаки: Рябина, Боярышник.
Виноградная Лоза (2 – 29 сентября)
Самый непредсказуемый знак. Виноградная Лоза видит мир с разных сторон и умеет находить золотую середину. Обладает изысканным вкусом и философским складом ума.
Совместимые знаки: Ива, Орешник.
Плющ (30 сентября – 27 октября)
Деликатный и преданный друг. Плющи умеют поддержать, но одновременно способны самостоятельно преодолевать препятствия. Их жизненный принцип это слушать собственное сердце.
Совместимые знаки: Дуб, Ясен.
Камыш (28 октября – 24 ноября)
Знак доверия и правды. Тростники хранят чужие секреты и тянутся к глубоким историям, пытаясь понять человеческую природу.
Совместимые знаки: Дуб, Ясен.
Бузина (25 ноября – 23 декабря)
Смелые, свободные и страстные искатели приключений. Бузины лучше чувствуют себя на природе, а риск для них стал частью жизни.
Совместимые знаки: Ольха, Падуб.
Несмотря на свой почтенный возраст, кельтский гороскоп вдохновляет тех, кто стремится понять себя и мир. В отличие от традиционных гороскопов кельтская астрология связывает человека не со звездами, а с землей и природой.
