Какое вы дерево в Кельтском гороскопе

Большинство из нас знают о западном или китайском гороскопе, но мало кто слышал о кельтской астрологии деревьев, которой более трех тысяч лет. Она возникла во время друидов, которые верили, что время рождения человека связано с определенным деревом, а следовательно, и с его энергией и символикой.

Какое дерево вы в Кельтском гороскопе. Фото из открытых источников

У древних кельтов деревья были не просто растениями. Они числились живыми существами, проводниками меж миром людей и миром духов. Друиды использовали их в качестве ориентиров в своей духовной и повседневной жизни. Сегодня этот гороскоп можно рассматривать как интересный способ лучше понять свой характер и сильные стороны.

Кельтский гороскоп показывает, какое вы дерево, согласно дате вашего рождения.

Береза (24 декабря – 20 января)

Символизирует обновление, начало и молодость. Люди-Березы отличаются целеустремленностью, амбициями и умением вдохновлять других. Они устойчивы к неудачам и часто становятся лидерами, способными "вырастить" успех с нуля.

Совместимые знаки: Лоза, Ива.

Рябина (21 января – 17 февраля)

Это символ самовыражения, связи и защиты. Рябины – философы и мечтатели, иногда замкнутые, но с уникальным видением мира. Их творчество и глубина мышления могут изменять жизнь окружающих.

Совместимые знаки: Боярышник, Плющ.

Ясень (18 февраля – 17 марта)

Вольнодумцы и творцы. Ясени тянутся к природе, искусству, поэзии и науке. Их внутренний мир глубок, а воображение безгранично.

Совместимые знаки: Ива, Дуб.

Ольха (18 марта – 14 апреля)

Символ защиты и страсти. Ольхи харизматичны, открыты и редко имеют врагов. Они действуют решительно и достигают поставленного, сохраняя оптимизм.

Совместимые знаки: Дуб, Береза, Боярышник.

Ива (15 апреля – 12 мая)

Интуитивные, умные и адаптивные. Ивы ощущают ритмы природы, обладают прекрасной памятью и умеют находить баланс в любых обстоятельствах.

Совместимые знаки: Береза, Плющ.

Боярышник (13 мая – 9 июня)

Люди-Боярышник не всегда такими, как кажутся. Под "колючками" Боярышника скрывается гибкий, креативный и внимательный слушатель. Им легко приспосабливаться и хранить чужие секреты.

Совместимые знаки: Рябина, Ясен.

Дуб (10 июня – 7 июля)

Символ силы, стойкости и заботы. Дубы защищают слабее, ценят семью и сообщество, оставаясь скромными.

Совместимые знаки: Ива, Ясень, Плющ

Падуб (8 июля – 4 августа)

Дерево храбрости и решительности. Падубы преуспевают там, где другие сдаются, и не боятся вызовов. Под твердой оболочкой скрывается щедрое сердце.

Совместимые знаки: Ясен, Бузина.

Орешник (5 августа – 1 сентября)

Знак мудрости и знаний. Орешники блестяще оперируют фактами и любят делиться информацией, не навязывая ее. Замечательные повествователи и исследователи.

Совместимые знаки: Рябина, Боярышник.

Виноградная Лоза (2 – 29 сентября)

Самый непредсказуемый знак. Виноградная Лоза видит мир с разных сторон и умеет находить золотую середину. Обладает изысканным вкусом и философским складом ума.

Совместимые знаки: Ива, Орешник.

Плющ (30 сентября – 27 октября)

Деликатный и преданный друг. Плющи умеют поддержать, но одновременно способны самостоятельно преодолевать препятствия. Их жизненный принцип это слушать собственное сердце.

Совместимые знаки: Дуб, Ясен.

Камыш (28 октября – 24 ноября)

Знак доверия и правды. Тростники хранят чужие секреты и тянутся к глубоким историям, пытаясь понять человеческую природу.

Совместимые знаки: Дуб, Ясен.

Бузина (25 ноября – 23 декабря)

Смелые, свободные и страстные искатели приключений. Бузины лучше чувствуют себя на природе, а риск для них стал частью жизни.

Совместимые знаки: Ольха, Падуб.

Несмотря на свой почтенный возраст, кельтский гороскоп вдохновляет тех, кто стремится понять себя и мир. В отличие от традиционных гороскопов кельтская астрология связывает человека не со звездами, а с землей и природой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой цвет приносит силу вашему знаку зодиака.

Также "Комментарии" писали о том, какова главная черта каждого знака зодиака.