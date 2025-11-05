Який колір приносить силу вашому знаку зодіаку

Кольори не лише тішать око, вони також мають глибокий вплив на настрій, енергію та внутрішню гармонію людини. Астрологи переконані, що кожен знак зодіаку має свій “колір сили”, який допомагає розкрити природний потенціал і врівноважити емоції.

Який колір відповідає вашому знаку зодіаку. Фото з відкритих джерел

Овен (21 березня – 19 квітня)

Його колір — червоний. Це колір енергії, пристрасті та рішучості. Він підсилює впевненість і допомагає Овнам досягати мети.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Для Тельців ідеальним є зелений колір. Це колір стабільності, зростання та гармонії з природою. Він допомагає зберігати внутрішній спокій.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Їхній колір яскраво-жовтий. Він пробуджує цікавість, натхнення та легкість спілкування, що ідеально відповідає натурі Близнюків.

Рак (21 червня – 22 липня)

Білий і срібний кольори символізують чистоту, інтуїцію та зв’язок із Місяцем. Вони підсилюють чутливість і турботливу натуру Раків.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Його стихія золото. Золотий колір відображає гідність, силу та теплоту, як у справжнього короля Зодіаку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Зелений і коричневий допомагають Дівам зосередитися, залишатися практичними та рухатися шляхом самовдосконалення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези мають два кольори — світло-блакитний і рожевий, які приносять баланс і ніжність. Вони гармонізують внутрішній світ і підсилюють чарівність Терезів.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Колір Скорпіонів чорний, як символ глибини, сили та загадковості. Він допомагає Скорпіону зосередитися і розкрити внутрішню енергію.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Фіолетовий колір у Стрільців відповідає за духовність і натхнення. Він стимулює відкритість і прагнення до нових горизонтів.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Коричневий і сірий — це кольори стабільності та витримки. Вони підтримують прагматичність Козерогів і допомагають зберігати цілеспрямованість.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Синій колір символізує інтелект, творчість і свободу думки, що притаманне Водолію.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Світло-зелений — це колір оновлення, інтуїції та внутрішнього спокою. Він допомагає Рибам підтримувати зв’язок із підсвідомістю.

