Как сказать по-украински "понарошку": некоторые варианты могут удивить

Русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить.

Как правильно сказать "понарошку" по-украински рассказала языковед Виктория Хмельницкая, пишет издание "РБК-Украина".

Отмечается, что "понарошку" происходит от древнего слова "нарок" — в значении "судьба" или "обет", и имеет исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.

"Несмотря на сходство со словом "нарочно" (т.е. "умышленно"), оно употребляется в противоположном смысле — "шутя", "не по-настоящему". В украинском языке можно найти немало соответствий, оттеняющих это значение в разных контекстах — от детской игры до иронического замечания", — пишет издание.

Языковед, как пишет издание, приводит лучшие варианты замены слова "понарошку" на украинском в зависимости от значения:

В значении не по-настоящему, притворно можно использовать:

Неначе

Немов

Нібито

Начебто

Буцім (би)

В значении в шутку, играя, легко можно использовать:

Завиграшки

Заіграшки

Не насправжки.

