Как сказать по-украински "понарошку": некоторые варианты могут удивить

Кречмаровская Наталия
Русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить.
Украинский язык. Иллюстративное фото
Как правильно сказать "понарошку" по-украински рассказала языковед Виктория Хмельницкая, пишет издание "РБК-Украина".
Отмечается, что "понарошку" происходит от древнего слова "нарок" — в значении "судьба" или "обет", и имеет исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.
Языковед, как пишет издание, приводит лучшие варианты замены слова "понарошку" на украинском в зависимости от значения:
В значении не по-настоящему, притворно можно использовать:
Неначе
Немов
Нібито
Начебто
Буцім (би)
В значении в шутку, играя, легко можно использовать:
Завиграшки
Заіграшки
Не насправжки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в начале полномасштабной российской агрессии символическим кодом украинцев было слово "паляниця". И это не только символ благосостояния, изобилия, родного дома и земли, но и сложное слово для произношения оккупантов. "Суниця", "полуниця", "Укрзалізниця" — этими словами украинцы проверяли, не оккупанты ли перед ними. Однако в украинском языке есть слово, которое знают не все украинцы, а россиянам его будет сложно произнести. Это слово "пуцьвірінок".