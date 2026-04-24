Стрільці - економитимуть, а Терези - плануватимуть відпустку: гороскоп на вихідні

Ці вихідні, 25 та 26 квітня, стануть гарним періодом для очищення як фізичного, так і ментального простору. Це дозволить відкрити двері для нових можливостей. Астрологи радять зберігати баланс між індивідуальними прагненнями та інтересами оточуючих, щоб провести вихідні максимально продуктивно та без зайвої напруги в емоційній сфері.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам вихідними варто утриматися від імпульсивних витрат. Зірки радять звернути увагу на стан травної системи та уникати експериментів із вуличною їжею.

Тельцям будуть корисні водні процедури та довгі прогулянки на свіжому повітрі. У родинному колі проявіть терпіння до старших родичів.

Близнят зірки застерігають від обговорення сімейних таємниць із малознайомими людьми. Подбайте про здоров'я очей та обмежте час за моніторами.

Ракам варто присвятити час благоустрою оселі. Будьте пильними при проведенні розрахунків у великих магазинах.

Левам потрібно уникати надмірної самовпевненості у спілкуванні з партнером. Займіться йогою, щоб підтримати тонус організму.

Від Дів сімейне життя вимагатиме дипломатичності при вирішенні питань спільного бюджету.Подбайте про імунітет — розпочніть вживання вітамінних комплексів та уникайте тривалих поїздок.

Для Терезів ці вихідні стануть часом романтичного піднесення. Однак для цього потрібно відмовитися від критики на адресу партнера. Сміливо плануйте майбутні відпустки.

Зірки радять Скорпіонам приділити увагу профілактиці хронічних захворювань. Фінансові операції проводьте у першій половині суботи, щоб мінімізувати ризик технічних помилок.

Стрільцям варто відвідати лекцію або майстер-клас разом із родиною. Не переїдайте на ніч та будьте економними при виборі подарунків.

Козорогам потрібно провести спільне обговорення господарських планів на літо. Зверніть увагу на здоров'я суглобів та уникайте переохолодження.

Зірки радять Водоліям використовувати вихідні для творчої самореалізації. Щоб зберегти здоров’я, уникайте інтенсивних фізичних навантажень.

Рибам доведеться відверто поговорити з другою половинкою про емоційні потреби. Подбайте про здоров'я горла та уникайте холодних напоїв.

